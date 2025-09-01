- Die Sommerferien nähern sich auch in den letzten Bundesländern ihrem Ende und das renditeträchtige vierte Krypto-Quartal steht bevor. Aber: Mit dem September könnten zunächst noch einige schwierige Wochen auf die Anleger zukommen.
- Für Bitcoin ist es der durchschnittlich schwächste Monat des Jahres, für Ethereum zumindest der durchschnittlich zweitschwächste. Sollten Investoren nach der ETH-Rallye der beiden Sommermonate weiter auf die zweitgrößte Kryptowährung setzen oder könnte nun Solana das Feld von hinten aufräumen?
- Laut einer neuen BTC-ECHO Umfrage ist das eine klare Sache. Von 8.080 Teilnehmern vertreten 59 Prozent die Ansicht, dass der Ether-Kurs auch im September die Nase vorn haben wird. Nur 33 Prozent setzen hingegen auf jüngeren Herausforderer.
- Nach der Krypto-Aufholjagd der vergangenen Wochen scheint die Ethereum-Euphorie trotz eines leichten Rücksetzers ungebremst. Verantwortlich zeichnen vor allem die ETH-Treasury-Firmen wie Bitmine oder SharpLink, die jeweils Milliarden in Ether investierten.
- Doch auch die Ethereum Spot ETFs von BlackRock, Fidelity und Co. erlebten zuletzt einen regelrechten Hype in den USA. Alleine in der vergangenen Handelswoche flossen 1,08 Milliarden US-Dollar in die verschiedenen ETH-Indexfonds.
- Für Solana wird eine SEC-Entscheidung über die beantragten Spot ETFs im Oktober erwartet. Geht es nach den Nutzern der dezentralen Wettplattform Polymarket, werden die SOL-Produkte mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit genehmigt.
- Nicht zuletzt wegen der Spekulationen über SOL-Treasury-Firmen liegt Solana auf Wochensicht leicht vorn. Während der ETH-Kurs um 3,8 Prozent nachgab, konnte der SOL-Kurs um immerhin 1,5 Prozent zulegen.
- Geht es um die langfristige Perspektive, liegt Ethereum aber deutlich in Führung. In den vergangenen drei Monaten stieg der ETH-Kurs um 76 Prozent – eine doppelt so hohe Rendite wie bei Solana. Die Mehrheit der BTC-ECHO Leser setzt offenbar auf eine Fortsetzung dieses bullishen Trends.
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?
Quellen
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+