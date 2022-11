Tausende Menschen protestieren derzeit in China offen auf der Straße. Ein weißes Blatt Papier wird zum Symbol der Bewegung. Gegenwehr kommt von der Regierung. In weißen Schutzanzügen gekleidete Wachen kontrollieren die protestierende Menge. Zur Not mit Gewalt. Seit mehr als 30 Jahren gab es in China keine derartigen landesweiten Proteste mehr. Seit 1989, als eine pro-demokratische Demonstration auf dem Tian’anmen-Platz gewaltvoll niedergeschlagen wurde, hat die chinesische Regierung ähnliche Aufstände erfolgreich unterdrückt. Die unabhängige Faktenlage ist damals wie heute dünn, denn China ist Medienzensur allgegenwärtig. Auch die jüngsten Ausschreitungen finden einen eher inoffiziellen Weg an die Öffentlichkeit – mittels Twitter und NFTs.

Der Aufschrei in China

Von außen abgesperrte Wohnungstüren, zugeschweißte Hauseingänge und in der Luft patrouillierende Hightech-Drohnen: Die chinesische Bevölkerung lebt seit geraumer Zeit im wohl härtesten Lockdown weltweit. Die Regierung führt die sogenannte “Zero-Covid-Politik” seit Monaten konsequent voran. Entsprechend unzufrieden sind die Menschen innerhalb der Volksrepublik mit der Coronapolitik, die die Kommunistische Partei Chinas und Staatspräsident Xi Jinping entschlossen vorantreiben.

Breaking News:Chinese Protestors in Shanghai chanting “Xi Jinping, step down!Communist Party, step down!”



This is huge!

pic.twitter.com/mn1AeaN2EV — Inty (@__Inty__) November 26, 2022

Am vergangenen Wochenende kam es zu massiven Protesten. Mehrere Menschen waren in Urumqi, der Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang, bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen, weil sie das brennende Gebäude aufgrund von zugeschweißten Ausgängen nicht rechtzeitig verlassen konnten. Die Menschen strömten anschließend zu tausenden auf die Straße und äußerten ihren Unmut. Angesteckt davon brachen im ganzen Land empörte Chinesen die Ausgangssperre und fordern seither unter anderem: “Nieder mit der Kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping! Wir wollen Freiheit.”

NFT-Kollektion bewegt

“Silent Speech” ist der Name einer den Protesten gewidmeten NFT-Kollektion auf OpenSea. Die 135 angebotenen Kunstwerke zeigen Bilder des Aufruhrs. Auch die “Blank Paper Movement“-Kollektion stellt Non-fungible Token zur Schau, die unter die Haut gehen.

Über die Beweggründe der Künstler kann zu diesem Zeitpunkt nur gemutmaßt werden. Beide Anfragen vonseiten BTC-ECHO blieben bisher unbeantwortet. Dennoch: die NFTs setzen ein erstes Zeichen gegen die Kontrollsucht des Machtregimes Chinas.

Ukraine und Belarus: NFTs als Gegenwehr

Die Nutzung von NFTs als Mittel zum Zweck ist derweil nicht neu. Schon seit Beginn des Ukraine-Krieges setzt die Regierung auf Non-fungible Token. Mittels der “Avatars for Ukraine”-Kollektion hat man ukrainische Kriegshelden und Zivilisten auf der Blockchain verewigt. Auch im Nachbarstaat Belarus bekämpft man den unterdrückenden Präsidenten mithilfe von NFTs. Allerdings weniger legal.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade über 240 Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf Phemex, der Plattform für Einsteiger als auch erfahrene Investoren. Zum Anbieter