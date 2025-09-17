App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.14 T $
Bitcoin-Kurs117,267.00 $1.26%
Ethereum-Kurs4,543.49 $0.83%
XRP-Kurs3.04 $1.47%
Cardano-Kurs0.883246 $2.27%
Solana-Kurs237.95 $0.89%
Dogecoin-Kurs0.269085 $0.65%
BNB-Kurs956.95 $2.91%
Polkadot-Kurs4.23 $1.79%
IOTA-Kurs0.188120 $0.16%
Official Trump-Kurs8.59 $0.69%
TRON-Kurs0.342209 $-1.11%
Stellar-Kurs0.387724 $2.35%

Bitcoin aktuell Michael Saylor auf dem Weg zu einer Million Bitcoin

Neue Bitcoin-Treasury-Firmen schießen wie Pilze aus dem Boden. Werden Strategy, Metaplanet und Co. den BTC-Kurs bis Ende 2025 auf 200.000 US-Dollar katapultieren?

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs117,267.00 $1.26 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann steht in einem Wrestling-Ring und hält einen Meisterschaftsgürtel mit dem Bitcoin aktuell-Symbol in der Hand, im Hintergrund ist eine Arena zu sehen.

Beitragsbild: LaDoger

 | Dem Bitcoin-Permabullen Michael Saylor fehlen "nur" noch 361.015 BTC

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Strategien Michael Saylor zur Bitcoin-Maximierung anwendet
  • Warum die neuen Treasury-Firmen das Ziel von Strategy gefährden
  • Wie stark der Bitcoin-Kurs im vierten Quartal profitieren könnte

Eigentlich gilt der September als ein historisch schwacher Monat für Bitcoin, doch bislang ist davon wenig zu merken. Tapfer eroberte die Krypto-Leitwährung zuletzt die 115.000 US-Dollarmarke zurück und handelt damit nur wenige Prozentpunkte unter ihrem Allzeithoch. Eine wichtige Kursstütze: Die massiven Käufe von Strategy, der Firma von Michael Saylor, die Woche für Woche hunderte Millionen oder gar Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert. Das langfristige Ziel: Einen Nakamoto, das heißt eine Million BTC erwerben, um damit die erste “Trillion Dollar Bitcoin Company” zu begründen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Warum der Wettlauf um BTC nun in seine heißeste Phase eintritt und was der Treasury-Kaufdruck für die Kursentwicklung im vierten Quartal bedeutet.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine silberne Ethereum-Münze mit einem goldenen Emblem ruht auf einer Finanztabelle.
KursanalyseEthereum-Kursprognose: Steiniger Weg in Richtung Allzeithoch
Mehrere goldfarbene Bitcoin-Token ruhen auf sich überlappenden Euro-Banknoten, darunter 20- und 100-Euro-Scheine, und symbolisieren die Verschmelzung traditioneller Währungen mit dem zunehmenden Einfluss von Kryptowährungen.
Bitcoin, Altcoins und ein Überraschungskandidat?Reichtum durch Krypto bis 2030: Auf diese Coins kommt es an
Eine Nahaufnahme verschiedener Kryptowährungen, die auf einem digitalen Tablet platziert sind, das Live-Kurs-Charts und Handelspaare von Kryptowährungen anzeigt und die dynamische Energie des aktuellen Krypto-Booms einfängt.
Krypto-Rallye voraus? Altcoin Season beginnt: Steht der nächste Krypto-Boom bevor?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MYX Finance
15.79 $
44.91%
Sky
0.078807 $
9.82%
Story
10.12 $
9.05%
Filecoin
2.55 $
5.80%
Optimism
0.778245 $
3.38%
Bonk
0.000024 $
3.10%
Hyperliquid
54.95 $
3.04%
Kinetiq Staked HYPE
55.05 $
3.02%
Kaspa
0.086889 $
2.93%
BNB
956.95 $
2.91%
Pump.fun
0.007804 $
-5.78%
Provenance Blockchain
0.036745 $
-2.35%
Ethena
0.684017 $
-2.16%
World Liberty Financial
0.219668 $
-1.76%
MemeCore
2.44 $
-1.61%
TRON
0.342209 $
-1.11%
Toncoin
3.14 $
-0.73%
Pi Network
0.356461 $
-0.64%
Ondo
1.03 $
-0.54%
Artificial Superintelligence Alliance
0.639371 $
-0.46%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren