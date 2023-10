CO₂-neutrale Flüge bis 2050, limitierte Prämien und sogar Freiflüge: Das will die Lufthansa mit dem NFT-Treueprogramm auf der Polygon Blockchain umsetzen. BTC-ECHO hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Im letzten Jahr reisten fast 93 Millionen Passagiere mit Lufthansa-Airlines. Für ihre Kunden bietet das deutsche Traditionsunternehmen, das es schon seit 1919 gibt, nun einen besonderen Service an: ein NFT-Treueprogramm. Diese wegweisende Kooperation verspricht nicht nur den Reisenden ein neues Maß an Flexibilität und Belohnungen, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Anwendungen der Blockchain-Technologie in der Flugbranche. Die Aktiengesellschaft geht damit den ersten Schritt ins Web3. Wie die Zukunftsvision aussieht und welche weiteren Prämien für Fluggäste möglich sind, hat Lufthansa gegenüber BTC-ECHO verraten.

