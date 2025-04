In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Litecoin (LTC) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Litecoin befindet sich im Tageschart derzeit in einer entscheidenden Phase. Der Kurs testet aktuell einen mehrfach bestätigten Widerstandsbereich, der durch eine markante rote Trendlinie definiert ist. An dieser Stelle treffen zudem der 50-Tage-EMA und der 800-Tage-EMA zusammen, was die technische Relevanz dieses Preisniveaus zusätzlich erhöht.

Ein kurzfristiger Rücksetzer in Richtung der oberen grünen Support-Zone wäre nicht überraschend – insbesondere um dort potenziell neue Kaufdynamik zu generieren. Der VPVR (Volume Profile Visible Range) zeigt in diesem Bereich bereits zuvor stark gehandelte Volumina, was auf eine solide Unterstützung hindeutet.



Die Heatmap (unten links im nachfolgenden Chart) signalisiert ein Übergewicht an Liquidität oberhalb des aktuellen Kursniveaus, was grundsätzlich für einen bullishen Ausbruchspräzedenz spricht. Der RSI (Relative Strength Index) notiert oberhalb der 50er-Marke, was auf ein noch intaktes Momentum hindeutet. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) hingegen zeigt eine Abschwächung des positiven Momentums, was ein erstes Signal für eine mögliche kurzfristige Konsolidierung oder Korrektur sein könnte.

Ein nachhaltiger Ausbruch über den genannten Widerstand könnte die Tür für eine impulsive Aufwärtsbewegung öffnen. Solange der Kurs unterhalb dieser technischen Barriere verharrt, bleibt jedoch Vorsicht geboten.

LTC Tageschart mit Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Range-Trading zwischen Widerstand und Unterstützung

Im 4-Stunden-Chart bewegt sich Litecoin aktuell innerhalb einer gut definierten Handelsspanne zwischen Widerstands- und Unterstützungsniveau. Der 50er-EMA und der 200er-EMA verlaufen derzeit unterhalb des Kurses und wirken als kurzfristige, dynamische Unterstützungen. Solange diese EMAs halten, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend intakt.

Ein Bruch dieser Unterstützungen könnte einen Rücklauf in den nächsten Supportbereich einleiten. In diesem Szenario wäre mit einem RSI-Rückgang in den überverkauften Bereich zu rechnen. Gleichzeitig würde sich das negative Momentum im MACD weiter verstärken.

Die aktuelle Liquidation Map (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt ein Übergewicht an Short-Positionen innerhalb der betrachteten Preisspanne. Sollte der Kurs nach unten brechen, besteht die Gefahr, dass auch verbliebene Long-Positionen liquidiert werden – was zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen könnte. Im umgekehrten Fall, bei einem bullishen Ausbruch über den oberen Range-Rand, stellt der 800er-EMA das nächste bedeutende Kursziel dar.

Entscheidend bleibt, wie der Markt auf die Begrenzungen der aktuellen Range reagiert. Ein klarer Ausbruch in eine Richtung dürfte die kurzfristige Trendstruktur nachhaltig beeinflussen.

LTC 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.