In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Litecoin (LTC) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Seit vier aufeinanderfolgenden Tagen hält der Support bei Litecoin (LTC) bei 59,73 US-Dollar (hellblaue Linie). Sollte diese Linie durchbrochen werden, könnte der Kurs bis zur dunkelblauen Support-Linie bei 56,084 US-Dollar fallen, die entscheidend ist, da ein weiteres Abrutschen den Wick nach unten füllen könnte. Auf dem Tageschart zeigt sich, dass der Kurs weiterhin durch den Druck des 50-Daily-EMA belastet wird. Ein Durchbruch dieses Levels könnte dazu führen, dass LTC den Widerstand bei 67,56 US-Dollar testet und damit die seit Ende Mai anhaltende Abwärtsphase endlich überwinden könnte.

Solange der Support an der hellblauen Linie hält, besteht die Möglichkeit, dass sich ein W-Pattern formt, was bullish wäre und den Kurs auf einen erneuten Versuch vorbereiten könnte, den 50-Daily-EMA zu überwinden.

Litecoin Tageschart (Quelle: TradingView)

Ausbruch auf dem 4-Stunden-Chart?

Im 4-Stunden-Chart bewegt sich der Kurs seitwärts und zeigt Anzeichen einer zunehmenden Verengung, was auf einen baldigen Ausbruch hindeutet. Die hellblaue Box, die sich zwischen 56,89 US-Dollar und 58,79 US-Dollar erstreckt, bietet zunächst Support, bevor der Kurs weiter nach unten fallen könnte. Oberhalb des Kurses befindet sich der 50-EMA, den der Kurs aktuell versucht zu durchbrechen, um einen weiteren Anstieg in Richtung des 200-EMA und des Widerstands an der gelben Linie bei 67,51 US-Dollar zu ermöglichen.

Der RSI liegt bei 49,9 Punkten, was auf eine neutrale Zone hinweist, die sowohl Raum für einen Anstieg als auch einen Rückgang bietet. Das Histogramm des MACD deutet auf ein schwächer werdendes Momentum hin, was jedoch nicht zwangsläufig auf eine negative Entwicklung schließen lässt. Es könnte sich lediglich um eine kurzfristige Abkühlung handeln, bevor das positive Momentum wieder zunimmt.

Litecoin 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.