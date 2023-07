Der Kryptomarkt kämpft mit dem Ruf, ein El Dorado für Geldwäscher zu sein. Regulatoren greifen ein. In Europa sieht der Gesetzesentwurf MiCA die Einführung von KYC (Know Your Customer) vor. In der Szene sorgt das für Aufsehen: das Recht auf Anonymität – ein Relikt der Vergangenheit?

Im Interview mit BTC-ECHO spricht Peter Grausgruber, der CFO von Fourthline, einem führenden KYC-Anbieter im Fintech-Bereich, über den Kampf gegen Finanzkriminalität, Aufarbeitungsprozesse zwischen Krypto-Firmen und Regulatoren – und das Potenzial von neuen Identifikationsmechanismen wie Zero Knowledge Proofs.

BTC-ECHO: Worauf kommt es deiner Erfahrung nach beim Kampf gegen Finanzkriminalität besonders an?

Peter Grausgruber: Wichtig ist es vor allem, nicht bei der Qualität zu sparen – besonders im FinTech-Sektor, wo oft schnelles Wachstum herrscht. Man darf Finanzkriminalität von vorneherein keine Chance geben, sonst führt man im Nachhinein einen umso größeren Kampf.

Viele große Krypto-Unternehmen kämpfen gerade mit den Sünden der Vergangenheit. Haben sie den Anschluss an eine regulierte Welt verpasst?

Wir sprechen hier von einem jungen Markt. Ich sehe in seiner Entwicklung viele Parallelen zur klassischen Finanzindustrie, nur mit größerer Geschwindigkeit. Auch dort gab es damals das Problem fehlender Regulierungen. Es findet gerade ein Aufarbeitungsprozess auf beiden Seiten statt: bei den Unternehmen und den Regulatoren. Wichtig ist, dass man diesen Weg überhaupt geht.

Was bietet ihr bei Fourthline konkret an?

Wir setzen für unsere Kunden Features rund um KYC und AML-Prozesse ein, also Kunden-Onboarding und Geldwäscheprävention. Unser Ruf eilt uns voraus – mit internationalen Kunden wie Trade Republic, N26 oder Solaris. Krypto-Unternehmen stehen stark im Fokus der Regulatoren. Mit uns erfüllen sie die höchsten Qualitätsstandards, wenn es um Compliance geht.

Gerade KYC ist ein wunder Punkt bei Krypto. DeFi oder populäre Wallets wie MetaMask sperren sich dagegen. Doch MiCA macht die Identifizierung zwingend erforderlich, besonders bei großen Börsen. Wird es in Zukunft noch eine KYC-freie-Zone geben?

KYC wird grundsätzlich im übertragenen Sinne immer existieren. Die Frage ist eher eine der Technologie. Welche Form der Verifikation für welchen Counterpart nutze ich? Heutzutage ist die Technologie auf zentralen Systemen aufgebaut, die ein Regulator überprüfen kann. Wenn man mit den richtigen Partnern zusammenarbeitet, muss man sich bei KYC keine Sorgen machen. Das muss nichts Schlechtes sein. Es gibt ordentliche Prozesse, die Daten werden sicher verwahrt.

Der klassische Krypto-Enthusiast würde jetzt sagen: Anonymität ist ein Recht von mir. Ich will meine Daten nicht angeben. Wie stehst du dazu – ein veraltetes Mindset?

Jedem seine Meinung würde ich sagen. Auch diese ist berechtigt. Wir müssen mit den Systemen arbeiten, die wir aktuell zur Verfügung haben. Alles, was sich im Finanzspektrum befindet, bedarf einer gewissen Regulierung und Standardisierung. Man muss dem Markt die Zeit geben, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht gibt es später auch Wege, KYC umzusetzen, wie manche User es erwarten.

Wenn es darum geht, was diese Nutzer sich wünschen, kommt oft ein Buzzword auf: Zero Knowledge Proof. Eine Form des Identitätsnachweises ohne Angabe persönlicher Daten. Ist das ein Weg, der in Zukunft funktioniert – auch in regulatorischem Umfeld?

Das kann durchaus sein. Wir arbeiten immer an neuen Technologien. Das ist Teil unserer Philosophie. Man wird auch über sowas nachdenken müssen, um den Kunden zusätzliche Sicherheit und Features zu bieten. Wir werden schauen, wie das angewandt und gelebt wird. Entsprechend verschließen wir uns nicht.

Könnte das einen KYC-Prozess ersetzen?

Es ist eine andere Art von KYC.

Ist es besser?

Es ist zu früh, um das zu beurteilen.

Mit der Transfer of Funds-Regulation gilt in Europa: Ab Beträgen von 1000 Euro muss klar sein, wem die Wallet auf der anderen Seite gehört. Ist das umsetzbar? Man müsste dann ja alle Wallets identifizieren können.

Mit Blockchain und Krypto ist sehr viel möglich. Die Frage ist: Wie tief muss die Identifikation des Gegenübers gehen? Ich kann es nicht speziell beantworten, wie leicht oder schwer sich die Unternehmen tun werden, eine Klarstellung dazu ist aber immer gut.

Aus eurer Sicht: Ist MiCa ein sinnvolles Gesetzespaket?

Was man aktuell in Europa sieht: Jedes Land reguliert sehr unterschiedlich, noch immer. Es gibt die Europäische Union und einen gewissen Standard. Die Interpretation davon ist aber sehr unterschiedlich. Das sehen wir ganz intensiv selbst. Eine Lösung über alle Länder hinweg ist absolut sinnvoll. Mein Eindruck: Die Unternehmen begrüßen das.