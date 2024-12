Der Zahlungsverkehr wird auf einen neuen Standard umgestellt. Von dem könnten auch Kryptowährungen profitieren. Diese Projekte stehen bereits in den Startlöchern.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Bedeutung der neue Nachrichtenstandard ISO 20022 für die Finanzwelt hat

Warum sich für Kryptowährungen dadurch neue Chancen öffnen

Welche ISO-konformen Krypto-Projekte profitieren könnten

Wie der perfekte Tee zuzubereiten ist, welche Anforderungen ein Weinglas zu erfüllen hat oder welchem Druck die Büschel einer Zahnbürste standhalten müssen: All das wird von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) festgelegt. Was Zahlungen, oder genauer: den Austausch von Finanzdaten betrifft, so reglementiert ISO-Norm 20022 als weltweit anerkannter Standard immer mehr Teile des globalen Zahlungsverkehrs. Von Zahlungsabwicklungen bis zum Wertpapierhandel gilt sie für sämtliche Finanzaktivitäten. Weltweit rüsten Finanzinstitute zurzeit auf, die finale Umstellung wird im Laufe nächsten Jahres erwartet. Für Kryptowährungen bieten sich dabei Chancen, dafür müssen sie jedoch entsprechend angepasst werden. Welche Coins den Standard bereits integriert haben und sich dadurch womöglich Wettbewerbsvorteile verschaffen.

