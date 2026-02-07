App herunterladen
Aktien oder Coin 

Krypto-Aktien stürzen ein – lieber direkt den Coin kaufen?

Immer mehr Unternehmen bündeln ihr Kapital in Kryptowährungen und machen daraus eine Börsenstory. Für Anleger stellt sich die Frage, ob diese Strategie am Ende mehr bringt als das Investment in den Coin selbst.

Josip Filipovic
Bitcoin-Kurs69,228.00 $-2.47 %
In diesem Artikel erfährst du:

  • Was Treasury-Unternehmen von klassischen börsennotierten Firmen unterscheidet
  • Warum immer mehr Unternehmen Kapital gezielt in Kryptowährungen bündeln
  • Wann der direkte Kauf einer Kryptowährung sinnvoller ist als der Umweg über Aktien
  • Wer am Ende stärker vom Krypto-Markt profitiert – Aktionäre oder Coin-Halter

Krypto-Treasury-Unternehmen sind seit dem vergangenen Jahr ein neues Phänomen an den Kapitalmärkten. Für nahezu jede große Kryptowährung entstehen inzwischen eigene Treasury-Modelle. Sie verfolgen ein klares Ziel: möglichst viel Kapital in einen einzelnen Coin zu investieren. Doch welche Vor- und Nachteile bringen diese Unternehmen mit sich – und lohnt sich für Anleger eher ein direktes Investment in das digitale Asset selbst oder in die Aktie eines Treasury-Unternehmens?

