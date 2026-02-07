Immer mehr Unternehmen bündeln ihr Kapital in Kryptowährungen und machen daraus eine Börsenstory. Für Anleger stellt sich die Frage, ob diese Strategie am Ende mehr bringt als das Investment in den Coin selbst.

Krypto-Aktien stürzen ein – lieber direkt den Coin kaufen?

Krypto-Aktien stürzen ein – lieber direkt den Coin kaufen?

In diesem Artikel erfährst du: Was Treasury-Unternehmen von klassischen börsennotierten Firmen unterscheidet

Warum immer mehr Unternehmen Kapital gezielt in Kryptowährungen bündeln

Wann der direkte Kauf einer Kryptowährung sinnvoller ist als der Umweg über Aktien

Wer am Ende stärker vom Krypto-Markt profitiert – Aktionäre oder Coin-Halter

Krypto-Treasury-Unternehmen sind seit dem vergangenen Jahr ein neues Phänomen an den Kapitalmärkten. Für nahezu jede große Kryptowährung entstehen inzwischen eigene Treasury-Modelle. Sie verfolgen ein klares Ziel: möglichst viel Kapital in einen einzelnen Coin zu investieren. Doch welche Vor- und Nachteile bringen diese Unternehmen mit sich – und lohnt sich für Anleger eher ein direktes Investment in das digitale Asset selbst oder in die Aktie eines Treasury-Unternehmens?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.