In diesem Artikel erfährst du: Wie sich Krypto-Trading verändert hat

Welche Strategien erfolgreiche Trader auszeichnen

Was man beim Einstieg wissen sollte

Wer es mit Krypto-Trading zu Wohlstand bringen wollte, hatte es früher vergleichsweise einfach: Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple – das waren fast die einzigen verfügbaren Coins in der Anfangszeit. Wer damals in einen dieser Coins investierte, konnte einige Jahre später beträchtliche Gewinne erzielen. Das sagt Youngsun Shin. Er begann 2016 als Trader und arbeitet heute bei Flipster – einer Kryptobörse, die 2021 gegründet wurde. Mit einem täglichen Handelsvolumen von rund 1 Milliarde US-Dollar zählt Flipster zu den am schnellsten wachsenden Plattformen in der Branche. Im Gespräch mit BTC-ECHO teilt er seine Tipps für angehende Krypto-Trader. Er erklärt, was er aus der Analyse erfolgreicher Trader auf Flipster gelernt hat – und warum es heute schwieriger denn je ist, im Kryptomarkt große Gewinne zu erzielen.

