In diesem Artikel erfährst du: Was die Krypto-Industrie von den Steuerplänen der SPD hält

Warum die Jahreshaltefrist als so wichtig für den Branchen-Standort eingeschätzt wird

Warum die Erhöhung der Kapitalertragssteuer das eigentlich größere Thema sein könnte

Inwiefern die Steuerpläne den Innovationsstandort Deutschland schädigen sollen

Für Krypto-Anleger ging der jüngste Mittwochabend mit einem Schockerlebnis einher. Unter ihrem Vorsitzenden Lars Klingbein will die SPD die Jahreshaltefrist für Bitcoin und Co. kippen. Statt Steuerfreiheit auf Krypto-Gewinne genießen zu können, sollen Investoren zukünftig Kapitalertragssteuern in Höhe von 30 Prozent zahlen. Die Steuer-Agenda inkludiert auch eine Finanztransaktionssteuer sowie die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. BTC-ECHO hat deutsche Finanzmarkt- und Krypto-Experten zur SPD-Steueroffensive befragt. Sind neue Krypto-Steuern ungerecht gegenüber den Bürgern? Und bedrohen sie gar Deutschland als Innovationsstandort?

