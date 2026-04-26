Elon Musk lässt einen Memecoin explodieren, Strategy will die STRC-Dividende zweimal pro Monat ausschütten und Bitcoin meldet sich zurück – das sind die Krypto-News der Woche.

Krypto-News der Woche: Elon Musk, Michael Saylor und die Hoffnung auf das Bitcoin-Comeback

Krypto-News der Woche: Elon Musk, Michael Saylor und die Hoffnung auf das Bitcoin-Comeback

Eine weitere spannende Woche im Krypto-Sektor neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse rund um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Elon Musk befeuert Memecoin-Rallye – Trader verpasst Millionen-Gewinn

Ein X-Post von Elon Musk genügte, um einen kaum bekannten Memecoin explodieren zu lassen. Asteroid Shiba legte innerhalb kürzester Zeit massiv zu und sorgte für Aufsehen im Krypto-Markt. Bitter war das jedoch für einen Trader, der seine Position einen Tag vor der ersten Phase der Rallye verkaufte und dabei sogar einen kleinen Verlust erlitt. Wenig später wären seine ASTEROID-Bestände rund 2,6 Millionen US-Dollar wert gewesen. Das verdeutlicht, wie stark einzelne prominente Stimmen den Memecoin-Sektor bewegen und warum Krypto-Trader manchmal wohl einfach ein Quäntchen Glück brauchen.

Wie es zu der Rallye kam und weshalb solche Kursbewegungen oft nicht von Dauer sind, lest ihr hier: “137 Dollar Verlust statt 2,6 Millionen Gewinn“.

Strategy will die STRC-Dividende häufiger ausschütten

Michael Saylor und Strategy bleiben auf Expansionskurs und verfeinerten nun das Finanzierungsmodell für weitere Bitcoin-Käufe. Die populäre Vorzugsaktie STRC soll künftig nicht mehr monatlich, sondern zweimal pro Monat eine Dividende ausschütten. Durch die Maßnahme erhöht das Unternehmen die Attraktivität für Investoren, die auf regelmäßige Erträge setzen und indirekt am Bitcoin-Exposure des größten Corporate-Hodlers der Welt partizipieren wollen. Die Einnahmen fließen direkt in den Ausbau der BTC-Reserve, die bereits das enorme Ausmaß von 815.061 Coins erreicht hat.

Wie STRC genau funktioniert und warum das Instrument für die Bitcoin-Strategie von Michael Saylor immer wichtiger wird, erfahrt ihr in diesem Artikel: “Strategy: Rekordvolumen bei Vorzugsaktie befeuert Bitcoin-Rallye“.

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Mega-Hack erschüttert DeFi: War es die nordkoreanische Lazarus-Gruppe?

Mit einem Schaden von rund 292 Millionen US-Dollar zählt der Angriff auf Kelp DAO zu den größten Hacks des Jahres. Erste Hinweise deuten auf einen hochentwickelten staatlichen Akteur hin, vermutlich die nordkoreanische Lazarus-Gruppe. Zusätzliches Aufsehen erzeugte die Angriffsstruktur, denn nicht das Protokoll selbst, sondern Schwächen in der technischen Infrastruktur wurden gezielt ausgenutzt. Manipulierte Daten und überlastete Systeme ermöglichten den Tätern offenbar den Zugriff auf die Gelder.

Was bislang über den Angriff bekannt ist und welche Schwachstellen ausgenutzt wurden, lest ihr hier: “292-Millionen-Hack: LayerZero macht Lazarus verantwortlich“.

Empfohlenes Video DeFi Hack erschüttert Ethereum, Aave & Co. – wie groß ist die Gefahr?

Donald Trump lädt ein zur zweiten großen Memecoin-Gala

Der US-Präsident setzt seine Krypto-Inszenierung fort und lädt erneut zur exklusiven Memecoin-Gala nach Mar-a-Lago. Während der TRUMP-Token seit seinem Hoch massiv an Wert verloren hat, ist der Zugang zum Event deutlich günstiger geworden. Schon Positionen von 300.000 US-Dollar reichen inzwischen offenbar aus, um in den inneren Kreis der Investoren aufzusteigen. Allerdings bleibt die Veranstaltung politisch umstritten, denn das Krypto-Imperium des Trump-Clans wirft den Verdacht der Korruption auf.

Wer eingeladen wurde und warum das Event schon im Vorfeld für Kritik sorgte, erklärt euch dieser Artikel: “Ich wurde angehalten, Vertraulichkeit zu wahren“.

Steht der Bitcoin-Bärenmarkt unmittelbar vor dem Ende?

Der Bitcoin-Kurs arbeitet sich Schritt für Schritt oben und notiert aktuell bei rund 77.000 US-Dollar. Damit liegt die Kryptowährung zwar noch immer fast 40 Prozent unter ihrem Allzeithoch, setzt aber ein erstes Ausrufezeichen nach mehreren Woche zäher Seitwärtsbewegung. Rückenwind kommt aus der makroökonomischen Lage, da sich die Situation im Nahen Osten vorerst entspannt hat und Risiko-Assets wieder gefragter sind. Auch die Bitcoin-On-Chain-Daten senden vermehrt positive Signale, die auf eine nachhaltige Erholung hindeuten könnten.

Warum sich die Argumente für einen steigenden BTC-Kurs derzeit verdichten und ob das für eine echte Trendwende reicht, lest ihr hier: “3 Gründe, wieso Bitcoin weiter steigen wird“.

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