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"Hochentwickelter staatlicher Akteur" 

292-Millionen-Hack: LayerZero macht Lazarus verantwortlich

Rund 290 Millionen US-Dollar wurden beim größten DeFi-Hack des Jahres entwendet. LayerZero vermutet Nordkoreas Lazarus-Gruppe dahinter.

Moritz Draht
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Zu sehen ist eine Gruppe anonymisierter Personen mit Kapuzen und verdeckten Gesichtern. Über die Figuren sind rote und weiße Binärcodes gelegt, die das Bild dominieren. Die Darstellung vermittelt den Eindruck koordinierter Cyberangriffe oder organisierter Hackeraktivitäten.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Laut LayerZero steckt die Lazarus-Gruppe hinter dem Angriff auf Kelp DAO

Nach dem Angriff auf Kelp DAO mit einem Schaden von rund 292 Millionen US-Dollar hat sich LayerZero erstmals zu den Hintergründen geäußert. In einer Stellungnahme heißt es: “Vorläufige Hinweise deuten auf einen hochentwickelten staatlichen Akteur hin, wahrscheinlich die Lazarus-Gruppe aus Nordkorea”. Der Angriff am Wochenende betraf demnach ausschließlich die rsETH-Konfiguration von Kelp DAO.

LayerZero betont zugleich: “Es gibt keinerlei Ansteckungseffekte auf andere Cross-Chain-Assets oder Anwendungen”. Der Angriff habe keine weiteren Protokolle direkt betroffen.

Sicherheitsmängel bei Kelp DAO?

Als zentrale Ursache nennt das Unternehmen die Systemarchitektur von Kelp DAO. “Der Betrieb einer Single-Point-of-Failure-Konfiguration bedeutete, dass kein unabhängiger Verifizierer vorhanden war, um eine gefälschte Nachricht zu erkennen und zurückzuweisen”. Frühere Hinweise auf notwendige Sicherheitsmaßnahmen wurden nicht umgesetzt.

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LayerZero zufolge wurde gezielt technische Infrastruktur außerhalb des eigentlichen Protokolls angegriffen und manipuliert. “Der Angreifer verschaffte sich Zugriff auf die Liste der RPC-Knoten, kompromittierte zwei davon und ersetzte die darauf laufenden Programme”. Die manipulierten Systeme lieferten falsche Transaktionsdaten, während andere Teile der Infrastruktur durch gezielte Überlastungsangriffe lahmgelegt wurden.

Trotz der Komplexität des Angriffs sieht LayerZero keine Schwachstelle im eigenen Protokoll. “Das LayerZero-Protokoll selbst hat während des gesamten Vorfalls wie vorgesehen funktioniert”, heißt es.

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