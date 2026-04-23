Elon Musk löst bei Asteroid Shiba eine Kursrallye aus. Ein Trader verkauft kurz davor mit Verlust und verpasst 2,6 Millionen US-Dollar.

Der Memecoin Asteroid Shiba (ASTEROID) hat in den vergangenen Tagen dank Tech-Milliardär Elon Musk eine spektakuläre Rallye hingelegt. Besonders bitter verlief das für einen Trader mit der Wallet 0x5811. Laut Lookonchain verkaufte das Wallet 7,43 Milliarden ASTEROID für nur 405 US-Dollar, nur einen Tag bevor der Kurs um mehr als 920 Prozent anzog. Nach einer mehrtägigen Konsolidierung folgte dann am 19. April die nächste Kursrakete. Ursprünglich war die Position des Traders für 542 US-Dollar aufgebaut worden, sodass er sogar einen Verlust von 137 US-Dollar realisierte. Zum Zeitpunkt der Auswertung wäre derselbe Bestand bereits mehr als 2,6 Millionen US-Dollar wert gewesen.

Musk-Post als Kurstreiber

Ausgelöst wurde die Bewegung durch Elon Musk. Hintergrund ist Liv Perrotto, eine 15-Jährige, die nach langer Krebserkrankung im Januar starb. Sie hatte einen Shiba-Inu-Plüschhund namens “Asteroid” entworfen, der bei der Polaris-Dawn-Mission im September 2024 als Zero-Gravity-Indikator zum Einsatz kam.

Auf eine ihrer letzten Fragen antwortete Musk auf X und erklärte, Asteroid werde das offizielle SpaceX-Maskottchen. Diese Zusage ließ das Interesse an dem gleichnamigen Memecoin explodieren. Von Musk ausgelöste Memecoin-Rallyes waren in der Vergangenheit jedoch meist nur von kurzer Dauer. Für späte Käufer könnte der Hype also schnell zum Problem werden.

Flaute im Memecoin-Sektor

ASTEROID ist jedoch derzeit definitiv die Ausnahme im 2024 so gehypten Memecoin-Sektor. Seit dem Token-Launch des US-Präsidenten ist dieser deutlich abgeflaut. CoinGecko zufolge folgte auf die Starts von TRUMP und LIBRA Anfang 2025 ein steiler Rückgang im gesamten Sektor.

Seit dem Hoch Anfang Februar fiel die Memecoin-Marktkapitalisierung demnach um 32 Prozent, das Handelsvolumen sogar um 72 Prozent. Auch Launchpads wie Pump.fun verloren deutlich an Dynamik.

Zuletzt konnten sich Bitcoiner jedoch an einem Ausbruch bis auf 80.000 US-Dollar erfreuen. Falls die Krypto-Leitwährung noch weiter gen Norden prescht, dürften auch Dogecoin und Co. wieder höhere Kurse verzeichnen.

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