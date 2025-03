Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Krypto-Abverkauf: Bitcoin und Co. korrigieren deutlich

Für Krypto-Anleger war es eine Woche zum Vergessen. Bitcoin krachte seit Wochenbeginn um satte 18 Prozent runter, zwischenzeitlich sogar unter die 80.000 US-Dollar. Die Gewinne nach Trumps Wahlsieg sind fast egalisiert. Auch die Spot ETFs verzeichnen Rekordabflüsse.Im Altcoin-Sektor sieht es noch heftiger aus. Kursverluste jenseits der 20 Prozent sind keine Seltenheit.

Trump, Doge, Bybit: Die Gründe für den Abverkauf sind vielfältig. Eine ausführliche Makroanalyse findet ihr hier: Bitcoin: Beginnt jetzt der Bärenmarkt?

Nach der Bundestagswahl ist vor den Koalitionsgesprächen. Da der designierte Kanzler Friedrich Merz eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen hatte, deuten alle Zeichen auf eine “GroKo” aus Union und SPD. Erste Sondierungen starteten bereits am Freitag.

Was die Koalitions für Krypto bereithält, lest ihr hier: Die Union ist Wahlsieger: Was sind die Folgen für Krypto-Investoren?

LIBRA: USA leiten Ermittlungen wegen Memecoin-Skandal ein

Der Memecoin-Skandal rund um LIBRA hat ein Nachspiel. Das US-Justizministerium leitete am Mittwoch offiziell Ermittlungen gegen die Hintermänner des Coins ein. Das berichten argentinische Medien.

Auch der argentinische Präsident, Javier Milei, war in das Fiasko involviert. Ihm droht ein Amtsenthebungsverfahren. Mehr zu seiner Rolle im LIBRA-Debakel, hier: Das Memecoin-Kettensägenmassaker: Ist Milei “zu weit gegangen”?

Krypto-Klagen eingestellt: SEC legt 180-Grad-Wende hin

Für die SEC ist es eine Zeitenwende. Vom Krypto-Terrier zur Schmusekatze der Industrie: Die US-Börsenaufsicht vollzieht eine 180-Grad-Wende und stellt einen Großteil laufender Ermittlungen gegen Krypto-Unternehmen ein. Coinbase, OpenSea, Gemini, Uniswap oder zuletzt auch Consensys – sie alle sind vom Haken.

Eine aktuelle Übersicht findet ihr hier: Diese Krypto-Firmen stehen noch auf der SEC-Abschussliste

Ethereum: Führungswechsel und Launch von Pectra Upgrade

Zuletzt rumorte es bei der Ethereum Foundation. Ein Teil der Anhängerschaft hatte ihren Unmut an Geschäftsführerin Aya Miyaguchi bekundet. Die Führungskraft tritt nun ab. Wer den Posten übernimmt, ist derweil unklar. Ethereum Entwickler Danny Ryan soll gute Chancen haben.