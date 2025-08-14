Krypto-Steuern, Blockchain-Förderung, digitaler Euro: Die CDU verspricht Fortschritt – doch ihre Pläne zeigen, wie schwer der Spagat zwischen Innovation und Regulierung fällt.

Das plant die CDU mit Bitcoin, digitalem Euro und der Krypto-Steuer

Das plant die CDU mit Bitcoin, digitalem Euro und der Krypto-Steuer

"Bitcoin sollte Teil des Systems sein, mit klaren Regeln"

In diesem Artikel erfährst du: Welche steuerlichen Vorteile die CDU bei Krypto-Gewinnen erhalten will

Wie Bitcoin, Stablecoins und Blockchain in die Finanzstrategie der CDU passen sollen

Warum die CDU den digitalen Euro unterstützt – und dabei auf Datenschutz und Sicherheit pocht

Was hinter den Förderplänen für Blockchain steckt und warum die Umsetzung stockt

Noch bleibt der große politische Wurf aus. Doch ein Blick auf die Positionen der CDU verrät: Die Christdemokraten wollen das Krypto-Thema nicht den politischen Rändern überlassen. Im exklusiven Interview mit BTC-ECHO zeigt sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Lukas Krieger überraschend offen gegenüber dem Krypto-Ökosystem. Stablecoins könnten seiner Ansicht nach eine zentrale Rolle im zukünftigen Finanzsystem spielen – vorausgesetzt, sie sind verlässlich reguliert. Auch beim digitalen Euro, der Blockchain-Technologie und Bitcoin selbst zeigt sich Krieger konstruktiv. Die CDU wolle Innovation ermöglichen, statt sie durch Überregulierung zu ersticken, so der Tenor. In der Vergangenheit fiel die Partei jedoch mit eben dieser Überregulierung auf. Wie steht die CDU zur aktuellen steuerlichen Rechtslage? BTC-ECHO hat nachgefragt und klare Antworten erhalten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.