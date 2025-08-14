App herunterladen
+++Über 124.000 US-Dollar: Bitcoin knackt das Allzeithoch+++

"Bitcoin sollte Teil des Systems sein, mit klaren Regeln" Das plant die CDU mit Bitcoin, digitalem Euro und der Krypto-Steuer

Krypto-Steuern, Blockchain-Förderung, digitaler Euro: Die CDU verspricht Fortschritt – doch ihre Pläne zeigen, wie schwer der Spagat zwischen Innovation und Regulierung fällt.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs123,295.00 $3.11 %
Zwei Männer in dunklen Anzügen stehen im Plenarsaal des Deutschen Bundestages und unterhalten sich. Beide wirken konzentriert und ernst, im Hintergrund sind die typischen blauen Sitze des Parlaments zu sehen. Das Bild vermittelt den Eindruck eines politischen Gesprächs auf hoher Ebene – passend zum aktuellen Diskurs über den Krypto-Masterplan der CDU, der Themen wie Bitcoin, Blockchain und Steuerpolitik umfasst.

Beitragsbild: picture alliance

 | Philipp Amthor und Lukas Krieger von der CDU beraten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche steuerlichen Vorteile die CDU bei Krypto-Gewinnen erhalten will
  • Wie Bitcoin, Stablecoins und Blockchain in die Finanzstrategie der CDU passen sollen
  • Warum die CDU den digitalen Euro unterstützt – und dabei auf Datenschutz und Sicherheit pocht
  • Was hinter den Förderplänen für Blockchain steckt und warum die Umsetzung stockt

Noch bleibt der große politische Wurf aus. Doch ein Blick auf die Positionen der CDU verrät: Die Christdemokraten wollen das Krypto-Thema nicht den politischen Rändern überlassen. Im exklusiven Interview mit BTC-ECHO zeigt sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Lukas Krieger überraschend offen gegenüber dem Krypto-Ökosystem. Stablecoins könnten seiner Ansicht nach eine zentrale Rolle im zukünftigen Finanzsystem spielen – vorausgesetzt, sie sind verlässlich reguliert. Auch beim digitalen Euro, der Blockchain-Technologie und Bitcoin selbst zeigt sich Krieger konstruktiv. Die CDU wolle Innovation ermöglichen, statt sie durch Überregulierung zu ersticken, so der Tenor. In der Vergangenheit fiel die Partei jedoch mit eben dieser Überregulierung auf. Wie steht die CDU zur aktuellen steuerlichen Rechtslage? BTC-ECHO hat nachgefragt und klare Antworten erhalten. 

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren