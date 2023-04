Die Krypto-Industrie in den USA gab noch nie so viel Geld für Lobbyisten aus wie 2022. Ein Bericht legt die Zahlen nun offen.

So viel Geld gaben Krypto-Lobbyisten 2022 aus

Lobbyismus ist der “Versuch der Beeinflussung von Abgeordneten durch Interessengruppen”. So steht es im Wörterbuch Duden. Die Krypto-Industrie bildet da keine Ausnahme – im Gegenteil. Der Blog “The Money Mongers” untersuchte die Ausgaben, die Unternehmen und Organisationen für die Krypto-Lobbyarbeit in den USA in den vergangenen sechs Jahren aufwendeten. Das Ergebnis: Seit 2017 sind die Kosten förmlich explodiert, insgesamt um 922 Prozent. 2022 sogar mit neuen Rekordausgaben von fast 26 Millionen US-Dollar.

Spitzenreiter ist Coinbase, die knapp 3,4 Millionen US-Dollar für Lobbyarbeit aufwendeten. Ein Anstieg von 4.137 Prozent seit 2017. Insgesamt vertraten 32 Personen die Interessen der Kryptobörse in den USA, 26 davon als sogenannte “Revolvers”. Der Begriff bezeichnet in Fachkreisen ehemalige Mitarbeiter des öffentlichen Sektors, die nach ihrer Politik- oder Beamtenlaufbahn zu Lobbying-Unternehmen wechseln.

Auf Platz zwei und drei finden sich der US-Krypto-Verband Blockchain Association und der Neo-Broker Robinhood, die 2022 1,9 beziehungsweise 1,84 Millionen US-Dollar ausgaben.

Industrie wappnet sich gegen US-Offensive

Der exorbitante Anstieg der Lobby-Ausgaben überraschen wenig. Der rasante Aufstieg des Sektors sorgte dafür, dass sich Regierungen weltweit mit der Regulierung der Kryptomärkte auseinandersetzen mussten. Die jüngste Krypto-Offensive in den USA ist ein Produkt dieser Entwicklung. Dass Unternehmen und Interessenverbände deshalb ihr Budget aufstocken, erscheint logisch. Exemplarisch dafür steht Ripple Labs, die Firma hinter dem Token XRP. Als die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC Ende 2020 einen Rechtsstreit mit dem Unternehmen aus San Francisco wegen des Verkaufs unregistrierter Wertpapiere anzettelte, stiegen die Lobby-Ausgaben von Ripple Labs im Jahr darauf fast um das Vierfache.

Krypto-Lobby-Ausgaben machen Fünftel der Finanzindustrie aus

Die Daten des Berichts stammen ursprünglich von der Transparenzplattform “OpenSecret”, die die jährlichen Lobby-Ausgaben verschiedener Wirtschaftsbereiche in den USA auflistet. Die Krypto-Unternehmen- und Organisationen fallen in die Kategorie “Securities & Investment” neben Schwergewichten wie BlackRock, Fidelity oder Goldman Sachs. Insgesamt gab der Finanzsektor 2022 fast 138 Millionen US-Dollar für ihre Lobby-Arbeit aus. Krypto ist also für knapp ein Fünftel der Ausgaben verantwortlich.