BitGo, Kraken und Gemini drängen an die Börse. Warum immer mehr Krypto-Firmen den IPO wagen und wie sich der Markt für Anleger verändert.

Was hinter dem IPO-Fieber der Krypto-Firmen steckt

Was hinter dem IPO-Fieber der Krypto-Firmen steckt

In diesem Artikel erfährst du: Warum 2025 zum Jahr der Krypto-IPOs wird und welche Unternehmen vorangehen

Welche Chancen und Risiken ein Börsengang für Krypto-Firmen mit sich bringt

Warum klassische IPOs plötzlich wieder attraktiver sind als Token Sales

Wie Plattformen wie Securitize und tZero mit tokenisierten Aktien neue Wege eröffnen

Welche regulatorischen Entwicklungen den Boom begünstigen

Noch vor wenigen Jahren schien der Weg für Krypto-Unternehmen klar: Token statt Aktien, DAO statt AG. Doch 2025 könnte als Wendepunkt in die Geschichte eingehen. Stablecoin-Emittenten, Krypto-Börsen, Custody-Firmen und Trading-Plattformen drängen mit großem Erfolg an die klassischen Finanzmärkte. Der spektakuläre IPO von Circle, steigende Umsätze bei Kraken, die geheime Anmeldung von Gemini – all das signalisiert: Die Branche sucht institutionelle Anerkennung.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.