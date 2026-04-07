Krypto-Investoren leiden unter den aktuellen Marktbedingungen. Doch wer jetzt strategisch investiert, kann langfristig profitieren. Das sind unsere Geheimtipps.

Das Krypto-Jahr 2026 läuft für Investoren alles andere als gut. Spätestens seit dem Beginn des Iran-Krieges sind Bitcoin und Co. so volatil wie lange nicht mehr. Doch wer jetzt strategisch investiert und vielversprechende Projekte findet, kann langfristig profitieren. Welche Coins schaffen den Sprung aus der Nische in den Mainstream? Und wo verbergen sich aktuell noch unterbewertete Chancen in einem insgesamt verunsicherten Marktumfeld? Statt externe Analysten zu befragen, haben wir uns in der eigenen Redaktion umgehört. Das sind die Coin-Favoriten der BTC-ECHO Redakteure für das Jahr 2026 – von Altcoins mit strukturellem Rückenwind bis zu Projekten, die bislang kaum im Fokus der breiten Öffentlichkeit stehen.

Dominic Döllel: Bitcoin (BTC)

Und jährlich grüßt der Honey Badger: Wie schon in meiner Prognose für 2025 setze ich auch dieses Jahr auf Bitcoin. Die älteste Kryptowährung steht nicht ohne Grund weiterhin unangefochten an der Spitze des Marktes.

Keine spektakulären Upgrades, kein neues Design, kein glänzendes Narrativ – vieles von dem, was Altcoins regelmäßig antreibt, fehlt Bitcoin komplett. Im Kern ist es noch immer dieselbe Blockchain und dasselbe Versprechen wie zu Beginn. In einem schnelllebigen Markt wirkt Bitcoin daher für viele fast antiquiert – zu langsam, zu teuer, technologisch überholt, so die gängigen Kritikpunkte.

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Doch genau diese Unveränderlichkeit könnte der entscheidende Vorteil sein. Während sich Solana, Ethereum und andere Netzwerke ständig neu ausrichten, bleibt Bitcoin seinen Prinzipien treu. Die von Satoshi Nakamoto formulierten Grundpfeiler gelten bis heute weitgehend unverändert: Dezentralität, Knappheit und Sicherheit.

Diese Stabilität spiegelt sich nicht nur technologisch wider. Auch auf Kursebene behauptet sich Bitcoin weiterhin gegen deutlich kleinere Wettbewerber. Mehr noch: Im Jahr 2026 nimmt die institutionelle Adoption weiter Fahrt auf, neue Marktteilnehmer drängen hinein – und bringen frisches Kapital mit.

Sven Wagenknecht: Chainlink (LINK)

Während 2025 klar im Zeichen von Bitcoin stand und viele Altcoins enttäuschten, dürfte sich dieses Bild im kommenden Jahr spürbar verschieben. Die aktuellen Makrodaten sprechen zunehmend gegen den klassischen Vierjahreszyklus und deuten eher auf einen verlängerten Fünfjahreszyklus hin, der 2026 seinen Höhepunkt erreichen könnte. Damit würde auch der Startschuss für eine breitere Altcoin-Rallye fallen.

In einem solchen Umfeld traue ich nicht nur Ethereum eine Outperformance gegenüber Bitcoin zu, sondern auch ausgewählten Projekten aus dem erweiterten Ökosystem. Besonders im Fokus steht für mich Chainlink.

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Als Oracle-Protokoll nimmt Chainlink eine zentrale Rolle ein, da es die Brücke zwischen Blockchain-Systemen und der realen Welt bildet. Es sorgt dafür, dass externe Daten – etwa Marktpreise – zuverlässig und manipulationssicher On-Chain verfügbar sind.

Vor dem Hintergrund des aktuellen „Wall-Street-Tsunamis“ und der zunehmenden Tokenisierung klassischer Finanzstrukturen sehe ich Chainlink als einen der strukturellen Gewinner. Nicht als kurzfristigen Hype, sondern als fundamentales Infrastruktur-Protokoll mit nachhaltigem Nutzen. Was auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, könnte sich langfristig als Schlüsselkomponente des Ökosystems erweisen.

Stefan Lübeck: Canton (CC)

Mein Tipp für das Jahr 2026 kommt mit dem Canton Coin (CC) aus dem Bereich der Real World Assets (RWA). Die in 2024 gestartete Layer 1 Blockchain Canton, welche von ehemaligen Ingenieuren der US-Investmentbank Goldman Sachs mitentwickelt wurde, konzentriert sich auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht spekulative Anwendungsfälle, sondern die Abwicklung echter Finanzprozesse in einem regulierten Umfeld.

Über das Netzwerk lassen sich unter anderem Anleihen, Repos, Geldmarktfonds, Kreditzusagen, Hypotheken oder Private-Equity-Beteiligungen On-Chain abbilden. Ein zentrales Merkmal von Canton ist, dass tokenisierte Assets als rechtlich anerkanntes Eigentum gelten und nicht nur als synthetische Abbildung. Die Rechte und Pflichten von Emittenten, Investoren und Intermediären werden direkt auf Protokollebene verankert. Die Architektur des Canton-Netzwerks ist somit gezielt auf die Bedürfnisse regulierter Finanzinstitute ausgerichtet.

Sensible Daten werden nicht offengelegt, sondern bleiben ausschließlich für berechtigte Parteien einsehbar. Damit will Krypto-Projekt einen der zentralen Zielkonflikte der Blockchain-Technologie auflösen: den Gegensatz zwischen Transparenz und Datenschutz. Banken und andere Institutionen behalten Governance-Kontrolle, Compliance und Datenschutz, während sie gleichzeitig Zugang zu den Effizienz- und Automatisierungsvorteilen moderner Blockchains erhalten. Das Netzwerk versteht sich dabei als ein „Netzwerk von Netzwerken“, das bislang isolierte Systeme auf den Finanzmärkten miteinander verbindet.

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Neben Goldman Sachs setzen TradFi-Schwergewichte wie Microsoft, BNP Paribas, die Deutsche Börse Group sowie weitere internationale Finanz- und Technologieunternehmen auf die Canton-Blockchain. Der Canton Coin (CC), dient sowohl als Zahlungsmittel für Netzwerkdienste als auch als Anreizmechanismus. Über ein kombiniertes Minting- und Burning-System wird der Tokenwert an den tatsächlichen Gebrauch des Netzwerks gekoppelt. Die Gesamtmenge an CC Coins, ist wie bei Ethereum (ETH) unbegrenzt, wird jedoch über den Mint-Burn-Mechanismus gesteuert und soll durch sinkende Validator-Belohnungen langfristig begrenzt werden.

Die praktische Relevanz des Netzwerks zeigt sich bereits heute in der Nutzung durch institutionelle Marktteilnehmer. Nach Angaben von Canton werden täglich Repo-Geschäfte mit einem Volumen von über 350 Milliarden US-Dollar über das Netzwerk abgewickelt. Dass die US-amerikanische Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) unlängst eine Kooperation mit Canton zur Tokenisierung von US-Staatsanleihen verkündete, ist der nächste Meilenstein für das Blockchain-Netzwerk.

Als zentrale Infrastruktur des US-Kapitalmarkts verspricht sich die DTCC eine schnellere Abwicklung, ein geringeres Kontrahentenrisiko samt On-Chain-Settlement. Damit könnte Canton mittelfristig zu einer zentralen Brücke zwischen dem traditionellen Finanzsystem und der Blockchain-Welt werden, was zusätzliches Kurspotenzial für den Canton Coin bietet.

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Johannes Dexl: Pendle (PENDLE)

Pendle bringt Struktur in die On-Chain-Renditen, indem es zinstragende Assets wie gestaktes ETH oder Stablecoins in zwei Komponenten zerlegt: Principal Token (PT) und Yield Token (YT). Während PT das Kapital bis zur Fälligkeit repräsentiert, macht YT die laufenden Erträge handelbar.

Damit eröffnen sich neue Strategien: Anleger können fixe Renditen sichern oder gezielt auf Zinsentwicklungen spekulieren. Zinsrisiken werden damit aktiv steuerbar.

Mit „Boros“ erweitert Pendle dieses Konzept auf Funding Rates von Perpetual Futures. Mit wachsendem Volumen und Open Interest auf Plattformen wie Hyperliquid steigt auch die Nachfrage nach Instrumenten, um diese Zahlungsströme separat zu handeln oder abzusichern. Die Expansion in Richtung tokenisierte Aktienmärkte erhöht zusätzlich das adressierbare Marktvolumen. Gleichzeitig bleibt Pendle plattformagnostisch und ist nicht von einzelnen Ökosystemen abhängig.

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Ökonomisch interessant ist vor allem das Staking-Modell: Anleger erhalten 64 Prozent der Swap-Gebühren sowie zusätzliche Einnahmen aus den Yield Tokens. Die Tokenverteilung ist seit Herbst 2024 vollständig freigeschaltet, die Emissionen sinken kontinuierlich und gehen ab April 2026 in eine moderate Inflation von 2 Prozent über.

Vor dem Hintergrund steigender Blockchain-Adoption und wachsender Nachfrage nach On-Chain-Renditen ergibt sich für Pendle ein klar strukturierter Investment Case.

Johannes MacSwayed: Lighter (LIT)

Wenn ich einen gewagten Call für 2026 abgeben muss: Der interessanteste Token gehört einem Projekt, das noch keinen hat – Lighter. Eine Perpetual-DEX, die genau dort ansetzt, wo laut Arthur Hayes die nächste Evolutionsstufe der Branche beginnt.

Der Erfinder des Perpetual Swaps bekräftigt, warum sie den klassischen Futures überlegen sind: keine festen Laufzeiten, schlanker, günstiger – und für Retail leichter zu verstehen. Das gilt besonders jetzt, wo sich das Modell auf Aktien ausweitet. Anleger wollen gehebelte Stocks wie NVDA oder TSLA ohne komplexes Terminmarkt-Regelwerk; Perps liefern die Infrastruktur.

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Spannend ist die These vor allem, weil sie sich mit zwei regulatorischen Trends deckt: Die SEC signalisiert mit ihren “Innovation Exemptions“ erstmals Offenheit für neue On-Chain-Märkte, während die CFTC Futures-Trading aktiv in die USA zurückholen will.

Und genau hier drängt sich Lighter auf. Hyperliquid mag 2025 den Markt dominiert haben, doch die massiven Unlocks werden nun zum Bremsklotz. Lighter hingegen wächst bereits heute im Volumen mit – und besitzt zwei strukturelle Vorteile: Es ist ein Ethereum ZK-Rollup mit Settlement auf dem Mainnet und bietet eine verifizierbare Matching-Engine, die Front-Running kryptografisch ausschließt. Ein Killer-Feature gegenüber der “Black Box“ zentraler Börsen wie Binance.

Dazu kommen Zero-Fee-Trading, Backer wie Paradigm, a16z, Peter Thiel – und vor allem Robinhood. Die Beteiligung des Retail-Brokers ist für mich kein Zufall, sondern eine strategische Wette auf einen “dezentralen Nasdaq“-Motor, den Robinhood – der sich in Sachen Tokenisierung bereits zu Ethereum bekennt – künftig in seine eigenen Produkte einbauen kann. Sobald die Regulierung den Weg freimacht, wird Aktien- und Derivate-Trading mit Hebel rund um die Uhr passieren – und Lighter könnte das unsichtbare Liquiditäts-Backend für den Neo-Broker werden.

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Natürlich: Ohne bestätigten Token und ohne Tokenomics bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Lighter muss erst beweisen, dass es ein tragfähiges, wertsteigerndes Token-Modell (à la Hyperliquid) etablieren kann. Gelingt das, dann sehe ich hier den vielleicht größten ETH-Beta-Trade des kommenden Jahres – und einen klaren Anwärter auf den neuen High-Flyer im Perp-Dex-Space.

Giacomo Maihofer: Zcash (ZEC)

Wenn ich einen unbequemen Call für 2026 wagen müsste, dann diesen: Zcash bleibt relevant, gerade weil der große Hype bereits vorbei ist. Das Halving liegt hinter uns, der erste Überschwang ist abgeklungen, der Kurs bewegt sich seit Monaten seitwärts – und performt trotzdem stärker als viele große Altcoins. Das allein ist ein Signal.

Der eigentliche Treiber liegt nicht im Angebotsschock, sondern im Zeitgeist. Während CBDCs, KYC-Verschärfungen und regulatorische Kontrolle zur neuen Normalität werden, kehrt ein verdrängtes Thema zurück: finanzielle Privatsphäre. Zcash besetzt diese Nische wie kein anderer Coin – nicht als radikaler Außenseiter wie Monero, sondern als regulierungstolerierter Kompromiss mit optionaler Anonymität. Genau das macht ZEC für Investoren überhaupt erst spielbar.

Fundamental hat sich das Projekt weiter stabilisiert. Die technische Erneuerung ist abgeschlossen, die Nutzung des Shielded Pools bleibt hoch, und institutionelle Produkte wie der Grayscale Trust sorgen für anhaltende Sichtbarkeit. Zcash wird nicht explosiv genutzt, aber es wird gehalten – aus Überzeugung, nicht aus Momentum.

Für 2026 ist Zcash damit kein Momentum-Trade, sondern ein Narrativ-Asset. Eine Wette darauf, dass Privatsphäre im digitalen Geldsystem nicht verschwindet, sondern politisch, gesellschaftlich und ökonomisch wieder verhandelt wird. Wenn dieser Diskurs Fahrt aufnimmt, ist Zcash positioniert. Wenn nicht, bleibt es ein solides, aber limitiertes Nischenprojekt. Genau diese Asymmetrie macht ZEC interessant – und riskant.

Redaktioneller Hinweis: Dieser Artikel dient lediglich zur Information und stellt keine Steuerberatung dar. Dieser Artikel erschien erstmals am 03. Januar 2026 und wurde vor der erneuten Veröffentlichung überprüft und gegebenenfalls angepasst.

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