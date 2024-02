Die Ampelregierung will die Freigrenze für Krypto-Trading erhöhen. Doch das entsprechende Gesetz stößt auf Widerstand der Unionsfraktion.

Mit dem Wachstumschancengesetz will die Bundesregierung umfangreiche Entlastungen auf den Weg bringen. Obwohl in erster Linie Unternehmen von dem Paket profitieren sollen, begünstigt es indirekt auch Krypto-Anleger. So soll die steuerliche Freigrenze auf unterjährige Veräußerungen auf 1.000 Euro angehoben werden.

Das Problem: derzeit liegt das Gesetz auf Eis. Im Bundesrat streitet sich die Ampel mit den Unions-geführten Bundesländern. Zum Stand der Verhandlungen hat sich BTC-ECHO bei der FDP- und der CDU-Bundestagsfraktion erkundigt.

Wie profitieren Krypto-Anleger vom Wachstumschancengesetz?