Während Banken und Börsen den Zugang zu Krypto öffnen, greifen Aufsichtsbehörden bei problematischen Angeboten konsequent durch. Gleichzeitig entstehen neue Blockchain-Infrastrukturen, die den Finanzmarkt dauerhaft verändern könnten.

Krypto erreicht den Finanzmarkt – BaFin warnt

In diesem Artikel erfährst du: Was der technologische Fortschritt bei der Abwicklung tokenisierter Assets ermöglicht

Warum Banken und Börsen den Zugang zu digitalen Assets gezielt ausbauen

Welche Rolle regulierte Krypto-ETPs für Privatanleger künftig spielen

Wofür regulierte Stablecoins im Finanzsystem eingesetzt werden sollen

Im europäischen Krypto- und Finanzmarkt kommt Bewegung auf. Seturion setzt mit einer privaten Abwicklung tokenisierter Wertpapiere auf einer öffentlichen Blockchain einen neuen technischen Akzent, während BaFin und FMA vor unerlaubten Angeboten warnen. Parallel bauen etablierte Finanzakteure ihre Krypto-Infrastruktur aus und erweitern das Angebot regulierter Produkte. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick.

