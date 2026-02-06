App herunterladen
BTC-ECHO
Krypto in DACH 

Krypto erreicht den Finanzmarkt – BaFin warnt

Während Banken und Börsen den Zugang zu Krypto öffnen, greifen Aufsichtsbehörden bei problematischen Angeboten konsequent durch. Gleichzeitig entstehen neue Blockchain-Infrastrukturen, die den Finanzmarkt dauerhaft verändern könnten.

Josip Filipovic
Bitcoin-Kurs62,745.00 $-14.25 %
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze vor den Logos von ING und Bitwise

Beitragsbild: Bildmontage durch Redaktion

 | Digitale Vermögenswerte rücken zunehmend in etablierte Finanzstrukturen vor

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was der technologische Fortschritt bei der Abwicklung tokenisierter Assets ermöglicht
  • Warum Banken und Börsen den Zugang zu digitalen Assets gezielt ausbauen
  • Welche Rolle regulierte Krypto-ETPs für Privatanleger künftig spielen
  • Wofür regulierte Stablecoins im Finanzsystem eingesetzt werden sollen

Im europäischen Krypto- und Finanzmarkt kommt Bewegung auf. Seturion setzt mit einer privaten Abwicklung tokenisierter Wertpapiere auf einer öffentlichen Blockchain einen neuen technischen Akzent, während BaFin und FMA vor unerlaubten Angeboten warnen. Parallel bauen etablierte Finanzakteure ihre Krypto-Infrastruktur aus und erweitern das Angebot regulierter Produkte. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick.

