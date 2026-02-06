Krypto erreicht den Finanzmarkt – BaFin warnt

In diesem Artikel erfährst du:
- Was der technologische Fortschritt bei der Abwicklung tokenisierter Assets ermöglicht
- Warum Banken und Börsen den Zugang zu digitalen Assets gezielt ausbauen
- Welche Rolle regulierte Krypto-ETPs für Privatanleger künftig spielen
- Wofür regulierte Stablecoins im Finanzsystem eingesetzt werden sollen
Im europäischen Krypto- und Finanzmarkt kommt Bewegung auf. Seturion setzt mit einer privaten Abwicklung tokenisierter Wertpapiere auf einer öffentlichen Blockchain einen neuen technischen Akzent, während BaFin und FMA vor unerlaubten Angeboten warnen. Parallel bauen etablierte Finanzakteure ihre Krypto-Infrastruktur aus und erweitern das Angebot regulierter Produkte. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden