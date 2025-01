In diesem Artikel erfährst du: Weshalb sich Bitcoin mit anderen Rohstoffen messen muss

Was hinter dem drastischen Anstieg des Kaffeepreises steckt

Wie Anleger in Kaffee investieren und von der Teuerung profitieren

Geht es um Rohstoffinvestitionen, denken viele Anleger zunächst an Edelmetalle, Öl oder Kohle. Und natürlich an Bitcoin, denn die Krypto-Leitwährung wird in den Vereinigten Staaten als Rohstoff klassifiziert. Doch nicht jedes Asset, das zu dieser Anlageklasse gehört, muss geschürft oder gefördert werden. Einer der heißesten Bitcoin-Herausforderer im Jahr 2025 ist bei vielen Deutschen auf dem Frühstückstisch unabdingbar, aber als Investment nahezu unbekannt: Kaffee. Die Preise für Rohkaffee explodierten im vergangenen Jahr regelrecht und kletterten um knapp 70 Prozent nach oben. Was hinter dem Teuerungstrend steckt, wie Privatanleger jetzt von den Preisanstiegen profitieren und wie sich Bitcoin gegen Kaffee schlägt.

Weiter mit Plus+, für erfolgreiche Investments! Exklusive Interviews & Artikel

Detaillierte Analysen & Reports

Technische Chartanalysen

Präzise Kursziele

Inkl. 24 Karat vergoldete Bitcoin-Münze Jetzt ab 1 € testen* Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden *Für Neukunden