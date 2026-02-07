App herunterladen
Meinungs-ECHO 

Justin Suns Ex packt aus: “Ich habe die Epstein Files von Krypto”

Die SEC jagt Justin Sun seit Jahren erfolglos. Dann meldet sich seine Ex-Freundin – mit Namen, Logs und einer Einladung an die US-Behörden.

Giacomo Maihofer
Tron-Gründer Justin Sun auf einer Bühne

Beitragsbild: picture alliance

 | Tron-Gründer Justin Sun ist bekannt für seine kontroversen Aussagen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Justin Sun seit Jahren Klagen sammelt wie andere Airdrops
  • Was seine Ex behauptet zu wissen – Namen, Logs und angebliche Beweise
  • Wie Justin Sun reagiert

Die SEC jagt Justin Sun seit Jahren. Akten. Anhörungen. Theorien. Millionen an Steuergeld. Ergebnis: nichts, was hängen bleibt. Jetzt meldet sich eine Ex-Freundin. Und plötzlich stellt sich heraus: Dass vielleicht effektivste Ermittlungstool der Welt ist eine Frau, die nicht den Ehering bekommen hat, den man ihr versprochen hat. Am 31. Januar postet Zeng Ying, auf X bekannt als Ten Ten. Der Einstieg klingt wie Beichte, der Abgang wie Sprengsatz: “Ich möchte vor Gott beichten und die Sünden bereinigen, von denen ich Teil war.”

Tron (TRX) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tron (TRX) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Tron (TRX) kaufen Leitfaden
