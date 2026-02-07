Die SEC jagt Justin Sun seit Jahren erfolglos. Dann meldet sich seine Ex-Freundin – mit Namen, Logs und einer Einladung an die US-Behörden.

Justin Suns Ex packt aus: “Ich habe die Epstein Files von Krypto”

Justin Suns Ex packt aus: “Ich habe die Epstein Files von Krypto”

In diesem Artikel erfährst du: Wie Justin Sun seit Jahren Klagen sammelt wie andere Airdrops

Was seine Ex behauptet zu wissen – Namen, Logs und angebliche Beweise

Wie Justin Sun reagiert

Die SEC jagt Justin Sun seit Jahren. Akten. Anhörungen. Theorien. Millionen an Steuergeld. Ergebnis: nichts, was hängen bleibt. Jetzt meldet sich eine Ex-Freundin. Und plötzlich stellt sich heraus: Dass vielleicht effektivste Ermittlungstool der Welt ist eine Frau, die nicht den Ehering bekommen hat, den man ihr versprochen hat. Am 31. Januar postet Zeng Ying, auf X bekannt als Ten Ten. Der Einstieg klingt wie Beichte, der Abgang wie Sprengsatz: “Ich möchte vor Gott beichten und die Sünden bereinigen, von denen ich Teil war.”

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.