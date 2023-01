Wie die Mehrheit der Kryptowährungen im Altcoin-Sektor kann auch IOTA seit Jahresanfang spürbar im Wert zulegen. Ausgehend vom Tief bei gut 0,15 USD stieg der MIOTA-Kurs um 60 Prozentpunkte gen Norden. Die IOTA-Community wartet sehnsüchtig auf das Upgrade “Coordicide”, welches eine neue Ära im Tangle-Netzwerk einläuten und den zentralen Kritikpunkt der fehlenden Dezentralität für immer ausräumen soll. Am heutigen Freitag, den 27. Januar, versucht der MIOTA-Kurs den nächsten Ausbruchsversuch aus der Keilformation, welche sich seit August 2022 ausgebildet hat. Gelingt der bullishe Kursausbruch aus dem Keil und der Kurs stabilisiert sich in der Folge oberhalb des Resistlevels bei 0,25 US-Dollar stabilisieren, rückt die nächste relevante Zielmarke bei 0,27 US-Dollar in den Fokus der Investoren. Sollte der Ausbruchsversuch hingegen misslingen und IOTA rutscht zurück unter den Support bei 0,22 US-Dollar ab, ist ein Rückfall bis in die hellgrüne Unterstützungszone um 0,20 US-Dollar einzuplanen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares IOTA/USD auf Bitfinex

Bullishe Kursziele: 0,25 USD, 0,27 USD, 0,29 USD, 0,33 USD, 0,36 USD, 0,40 USD, 0,44 USD, 0,50 USD, 0,55/0,57 USD, 0,62 USD, 0,70 USD, 0,77/0,84 USD, 0,90 USD, 1,02/1,06 USD

IOTA: Bullishe Kursziele für die kommenden Monate

Um einen möglichen bullishen Ausbruchsversuch zu bestätigen, muss IOTA zunächst den Bereich um 0,27 US-Dollar überwinden. Unweit dieses Kreuzwiderstands verläuft aktuell auch die gleitende Widerstandslinie der letzten 200 Handelstage (EMA200) (blau). Gelingt es den Bullen diesen ersten relevanten Resist ohne nennenswerte Rücksetzer zu überwinden, ist ein Folgeanstieg in das Golden Pocket der aktuellen Bewegung bei 0,29 US-Dollar einzuplanen. Damit hätte IOTA den ersten relevanten Zielbereich abgearbeitet. Gelingt in der Folge eine Stabilisierung ober halb der lila Zone, und die 0,29 US-Dollar wird per Tagesschlusskurs überwunden, weitet sich die Aufwärtsbewegung bis an die 0,33 US-Dollar aus. Hier dürfte es zu einem ersten Showdown zwischen Bullen und Bären kommen.

Sollte der MIOTA-Kurs auch diese Widerstandsmarke dynamisch durchbrechen, aktiviert sich weiteres Kurspotenzial in Richtung des blauen Widerstandsbereichs zwischen 0,36 US-Dollar und 0,40 US-Dollar. Hier scheiterte der MIOTA-Kurs zuletzt im Augst des vergangenen Jahres. Gelingt den Bullen die Rückeroberung dieser Zone, würde sich das Chartbild weiter aufhellen. Sodann dürfte IOTA zunächst in Richtung der 0,44 US-Dollar zulegen. Kann IOTA auch diesen Widerstand durchbrechen, ist ein Durchmarsch bis an die 0,50 US-Dollar in Richtung wahrscheinlich. Damit hätte das Käuferlager die nächste relevante Zielmarke bei 0,57 US-Dollar wieder fest im Blick. Die Kursmarke von 0,57 US-Dollar fungierte im Juli 2021 als starke Kursunterstützung, weshalb dieses Kursniveau nun als starker Widerstand wirken dürfte. Anleger dürften hier Gewinne daher vom Tisch nehmen wollen.

Das Chartbild hellt sich zunehmend auf

Erholt sich auch der Kryptomarkt in den kommenden Wochen weiter und IOTA überwindet sodann auch den hellblauen Widerstandsbereich, dürfte der MIOTA-Kurs unmittelbar die 0,62 US-Dollar anvisieren. Dieses Kursniveau wirkte schon zu Beginn des Vorjahres mehrfach als solide Kursunterstützung. Eine Rückeroberung erhöht die Chancen der Käuferseite auf eine weitere Kurserholung. In der Folge ist ein Anstieg bis an den starken Resist bei 0,70 US-Dollar vorstellbar. Erreicht IOTA dieses Kurslevel, wäre wie nächste relevante Zielmarke abgearbeitet. Erneut sind Gewinnmitnahmen einzuplanen.

Bei einer Rückeroberung dieser zentralen Widerstandsmarke werden die Investoren den Blick perspektivisch in Richtung des Golden Pockets zwischen 0,70 US-Dollar und 0,84 US-Dollar richten. Ob und wann IOTA auch diesen Bereich durchbrechen kann, ist aktuell nur schwer absehbar. Dafür müsste auch der Bitcoin-Kurs weiter in Richtung 32.000 US-Dollar ansteigen. Erst eine nachhaltige Stabilisierung oberhalb der orangen Zone würde die maximalen Anstiegsziele bei 0,90 US-Dollar sowie der Abrisskante aus dem Januar 2022 zwischen 1,02 US-Dollar und 1,06 US-Dollar ins Visier der Anleger rücken.

Bearishe Kursziele: 0,24 USD, 0,23 USD, 0,20 USD, 0,18 USD, 0,16 USD, 0,14 USD, 0,12/0,11 USD

IOTA: Bearishe Kursziele für die kommenden Monate

Die Bären geraten aktuell ins Hintertreffen. Ein Ausbruch aus der Keilformation muss aus Sicht des Verkäuferlagers zwingend abgewendet werden. Maximal darf der MIOTA-Kurs bis an die Oberseite der lila Widerstandszone ansteigen. Im Bereich der 0,27 US-Dollar verläuft neben dem ersten relevanten horizontalen Widerstand auch der EMA200. IOTA muss aus Sicht des Verkäuferlagers spätestens in diesem Bereich gen Süden umdrehen. Erst wenn der MIOTA-Kurs jedoch wieder zurück unter die rote Abwärtstrendlinie korrigiert und den Support bei 0,22 US-Dollar unterschreitet, sind die Bären wieder am Drücker. Sodann gilt es die multiple Unterstützungszone aus EMA50 (orange), Supertrend und horizontalem Support bei 0,20 US-Dollar anzuvisieren.

Richtungsentscheidung zu erwarten

Können die Bullen den Kurs hier nicht nachhaltig stabilisieren und der MIOTA-Kurs fällt unter diese Unterstützungszone zurück, ist der graue Unterstützungsbereich zwischen 0,17 US-Dollar und 0,16 US-Dollar als Zielbereich aktiviert. Bleiben die Bullen auch hier abstinent und stabilisieren IOTA im Bereich des Vorjahrestiefs nicht, weitet sich der Abverkauf bis 0,14 US-Dollar aus. Dieses Kurslevel markierte das Jahrestief in 2017. Sollten die Bullen wider Erwarten auch hier nicht zurück aufs Parkett kommen, und IOTA tendiert weiter bearish, ist sogar ein Rückfall bis in den Bereich zwischen 0,12 US-Dollar und 0,11 US-Dollar nicht ausgeschlossen. Diese Zone stellt aus aktueller Sicht das maximale Kursziel für IOTA auf der Unterseite dar.

Mit Blick auf die Indikatoren darf eine erste Konsolidierung nach dem deutlichen Anstieg der Vortage nicht verwundern. Solange ein Ausbruch über die rote Abwärtstrendlinie erfolgreich abgeschlossen ist, ist mit weiteren Kursanstiegen zu rechnen. Der RSI-Indikator handelt auf Tagesbasis jedoch aktuell im überkauften Bereich und weist zudem eine erste bearishe Divergenz auf. Hingegen bietet der MACD noch Platz für weitere Anstiege in den kommenden Handelswochen.

