Im Bullenmarkt kann sich Bitcoin Mining lohnen. Es kommt aber auf die Details an, sagt der Cryptohall24-CEO Frederik Dürr im Gespräch mit BTC-ECHO.

In diesem Artikel erfährst du: Bis zu welchem Strompreis sich Bitcoin Mining noch lohnt

Wieso Finnland ein Top-Miningstandort ist

Wie die Miner auf die Ordinals und Runes blicken

Nachdem Frederik Dürr mit MyShoefitter ein KI-Modell für das Vermessen von Schuhgrößen entwickelt hatte, trieb es den Entrepreneur in den Bitcoin-Markt. Mittlerweile ist Frederik Geschäftsführer von Cryptohall24, einem deutschen Anbieter für Hosted Bitcoin Mining.

Der Vorteil an Hosted Mining: Die Geräte stehen nicht in Deutschland, wo Strom zu teuer für das Mining ist, sondern in Finnland, Äthiopien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Wir haben mit Frederik über das Mining-Business, den Bitcoin-Markt und die Ordinals gesprochen.

