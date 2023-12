In 5 Schritten in Krypto investieren – so geht nichts schief

In Kryptowährungen investieren will gelernt sein. Vergangene Renditen locken zuverlässig neue Investoren an den Markt. Gerade, wenn der Markt in einem Aufwärtstrend ist, wollen viele ein Stück vom Kuchen haben. Doch wenn es dann plötzlich wieder bergab geht, schauen gerade frische Investoren schnell mal verzweifelt auf rote Zahlen.

In 5 Schritten zum eigenen Krypto-Portfolio Starte jetzt deinen Weg zur ersten Investition in Bitcoin und Co. und lerne in der BTC-ECHO Academy, welche 5 Schritte für dein individuelles Krypto-Portfolio entscheidend sind. Jetzt entdecken

In der Welt der Kryptowährungen zeigt sich immer wieder: Einfach mal Geld auf die nächstbeste Börse überweisen und verschiedene Coins kaufen, ist erst einmal nicht die beste Idee. Wer sich ein ernstzunehmendes Portfolio aufbauen möchte, sollte sich schon genau auskennen. Nur so kann man seine Chancen auf Renditen so hoch wie möglich schrauben und dabei so wenig Risiko wie möglich eingehen. Bei BTC-ECHO kannst du lernen, wie das geht.

Mit MissCrypto in Kryptowährungen investieren

Dr. Stephanie Morgenroth, besser bekannt als “MissCrypto”, zeigt dir in der neuen BTC-ECHO ACADEMY Masterclass in fünf Schritten, wie du zum erfolgreichen Krypto-Investor wirst. In dem hochqualitativen Video-Content erklärt dir MissCrypto, wie du die richtigen Coins für dein Portfolio findest, wie du deinen eigenen “Crypto Codex” richtig anwendest und wie man gute von schlechten Projekten unterscheidet. Dabei lernst du Schritt für Schritt, welche Punkte es bei der Analyse von Kryptowährungen zu beachten gibt und wie du dich dabei nicht verzettelst.

Am Ende der Masterclass weißt du genau, wie du dir dein eigenes Krypto-Portfolio zusammenbaust und was du dabei beachten musst.

Brauche ich das wirklich?

Wenn du nicht gerade fortgeschrittener Trader oder überzeugter Bitcoin-Maxi bist, kann sich die Masterclass für dich lohnen. Schließlich ist der Krypto-Markt nicht nur volatil und kann die stärksten Nerven aus dem Gleichgewicht bringen. Vielmehr ist der Markt geradezu überflutet mit Altcoins, von denen nur ein verschwindend geringer Anteil wirklich rentabel ist. Wenn man dann jedoch den richtigen erwischt, kann die Rendite atemberaubend sein. Ein richtiges Balancing und etwas eigener Einsatz vorausgesetzt, kann man sein Portfolio mit dieser Masterclass so gestalten, dass die Spreu vom Weizen so effektiv wie möglich voneinander getrennt wird.