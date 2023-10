ImmutableX will den NFT-Markt erobern – kann das gelingen?

ImmutableX ist eine Skalierungslösung für NFTs, die auf Ethereum basieren. Allerdings, so will es das offizielle Whitepaper, werde man Ethereum mit sofortigen Trades, einer massiven Skalierbarkeit und der Abwesenheit von Gasgebühren für Trading und Minting neuer NFTs übertreffen. Mit Superlativen spart das Projekt nicht: ImmutableX sei die technisch am weitesten fortgeschrittene Lösung für die Skalierbarkeit weltweit. Zeit, sich das Projekt genauer anzuschauen.

