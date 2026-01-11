App herunterladen
HYPE oder LIT – Welcher DEX-Token jetzt ins Depot gehört

Hyperliquid dominiert den Markt, doch mit Lighter greift ein neuer Player an. Ein Blick auf die Daten verrät, welche Wette für Anleger jetzt wirklich aufgeht.

Johannes Macswayed
HYPE vs LIT: Welcher Token gewinnt das Duell?

Beitragsbild: Shutterstock/ Gemini

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Lighter trotz hoher Volumina mit niedriger Bewertung gehandelt wird – und wo mögliche Hebel liegen
  • Was das "Flippening"-Potenzial verrät und warum HYPE trotzdem eine stabile Investment-Basis bleibt
  • Wie die unterschiedlichen Strategien ins eigene Portfolio passen

Hyperliquid hat den Onchain-Markt für Perpetual Futures im Jahr 2025 nicht nur dominiert, sondern neu definiert. Das Protokoll vereinte Handelsvolumen, Open Interest und Fee-Einnahmen in einer Größenordnung, die es zeitweise sogar mit CeFi-Schwergewichten wie Binance aufnehmen konnte. Mit Lighter drängt nun ein neuer Akteur in genau dieses Terrain – ausgestattet mit eigener Infrastruktur, aggressiven Anreizen und seit Ende Dezember auch mit einem nativen Token. Für Anleger stellt sich damit eine unbequeme, aber zentrale Frage: Ist Lighter lediglich ein Nebenprodukt der Hyperliquid-Dominanz – oder entsteht hier eine eigenständige Investment-Story mit asymmetrischem Chancenprofil? Der folgende Vergleich ordnet Architektur und Kennzahlen ein und zeigt, auf welche Metriken es wirklich ankommt, wenn man entscheiden will, ob der Lighter-Token mehr ist als nur ein kurzfristiger Trade.

Sam Altman und Elon Musk schauen sich an
Zwei Arten von MachtElon Musk vs. Sam Altman: Wer prägt Krypto stärker?
Eine XRP-Münze vor einem Chart als Hintergrund
KursanalyseXRP-Kurs mit starkem Jahresstart – wie nachhaltig ist der Anstieg?
Ein mit Handschellen gefesselter älterer Mann trägt eine Sichtschutzbrille und Kopfhörer. Daneben ist auf einem Smartphone die Wettplattform Polymarket zu sehen.
Eine Spurensuche430.000 USD Gewinn: Wer steckt hinter dem Polymarket-Trade auf den Maduro-Sturz?
