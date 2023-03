Hongkong wird als Firmenstandort für Krypto-Unternehmen immer attraktiver. Während die Branche in den USA durch den Kurs der Regulierungsbehörden zunehmend in Bedrängnis gerät, zeichnet sich in Hongkong eine Öffnung gegenüber Bitcoin und Co. ab. Die asiatische Finanzmetropole avanciert durch eine prinzipiell Krypto-freundliche Regulierungspolitik zu einem neuen Hotspot für Web3- und Blockchain-Firmen. Am 20. März zieht Hongkongs Sekretär für Finanzdienstleistungen, Christopher Hui, in einer Konferenzrede eine positive Bilanz. Nachdem die Regierung im vergangenen Herbst eine Grundsatzerklärung zur Entwicklung von virtuellen Assets (VA) abgegeben hatte, haben 80 weitere Web3- und Krypto-Unternehmen ihr Interesse an dem Standort bekundet. Außerdem legte Hui Hongkongs weitere Pläne im Krypto-Sektor offen. Das Web3 sei “kein Hype”, sondern ein “Paradigmenwechsel”.

Hongkong als “Drehscheibe für Web3”

Huis Rede macht deutlich, welchen Stellenwert man dem Krypto-Sektor in der Sonderwirtschaftszone beimisst. Die Regierung habe sich auf “höchster Ebene” dazu verpflichtet, den Sektor zu entwickeln und ein umfassendes Unterstützungssystem für Unternehmen bereitzustellen. 800 Fintechs sind bereits dort ansässig. Seit Herbst letzten Jahres kündigten 80 weitere konkretes Intresse an. 23 Unternehmen teilten bereits mit, dass sie eine Niederlassung in Hongkong planen. Darunter Börsen für virtuelle Assets, Blockchain-Infrastruktur-Unternehmen und Web3-Startups.

Die Einführung eines Lizenzierungssystems für VA-Dienstleister im Juni 2023 soll außerdem dafür Sorge tragen, regulatorische Klarheit zu schaffen und den Weg für das Ansiedeln weiterer Krypto-Unternehmen zu ebnen. Darüber hinaus arbeitet die Hongkonger Währungsbehörde an einer Regulierungsregelung für “Stablecoins“, mit dem Ziel, die entsprechende Verordnung im Jahr 2024 umzusetzen. Stablecoins stehen in den USA derzeit besonders unter Druck. Einige Dienste wurden dort bereits eingestellt.

Zudem ist die Gründung einer “Task Force für die Entwicklung des VA-Sektors” geplant. Darüber hinaus werden 50 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um “die Entwicklung des Web3-Ökosystems zu beschleunigen”. Die Maßnahmen zielen darauf ab, Hongkong zur führenden “Drehscheibe für Web3” zu machen und ein “Web3-freundliches Umfeld” für das “Gedeihen der Branche” zu schaffen.

Mehr zu Hongkongs Relevanz für Bitcoin und Co. in diesem Artikel.

