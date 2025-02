Nach einigen Dämpfern und einem Seitwärtstrend konnten diese Altcoins in der vergangenen Woche 20 Prozent und mehr zulegen – was steckt dahinter?

Litecoin und Co.

Diese Woche macht der Kryptomarkt endlich wieder einen freundlicheren Eindruck – viele Coins zeigen sich mit grünen Zahlen. Besonders grün leuchten unsere Wochengewinner Sonic (S), Kaspa (KAS) und Litecoin (LTC) mit zweistelligen Kurszuwächsen. Die Hintergründe zu den Kursanstiegen.

Sonic (S): TVL explodiert, +23,9 Prozent Wochenplus

Noch vor nicht allzu langer Zeit war Fantom als fast abgeschriebenes Krypto-Projekte. Doch mit dem Sonic-Upgrade und dem Rebranding von Fantom auf Sonic scheint die Strategie aufgegangen zu sein. Jedenfalls kann sich Sonic (S) vor Kapitalzustrom gerade kaum retten.

Der Total Value Locked (TVL) hat sich laut den Daten von DefiLlama seit Jahresbeginn von 27 Millionen US-Dollar auf fast 400 Millionen US-Dollar nach oben katapultiert. Auch am Kurs macht sich der Hype natürlich bemerkbar: In den letzten sieben Tagen legte Sonic (S) um 23,9 Prozent auf 0,54 US-Dollar zu.

Ein möglicher Treiber dafür: die noch recht neue Sonic Gateway-Brücke. Seit einigen Wochen können dort die alten Fantom-Token (FTM) 1:1 auf Sonic (S) migriert werden und gleichzeitig USDC und ETH zwischen Ethereum und Sonic hin- und hergeschickt werden. Die Brücke könnte also für frisches Kapital gesorgt haben und damit für den Kursimpuls.

Sonic auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Kaspa (KAS): +20,3 Prozent Kursgewinn

Auch Kaspa (KAS) gehört in dieser Woche zu den Top-Gewinnern im Altcoin-Sektor. Der Kurs legte in den letzten sieben Tagen um 20,3 Prozent zu und konnte damit wieder die 0,10 US-Dollar-Marke zurückerobern. Zur Zeit des Schreibens notiert der Kurs bei 0,105 US-Dollar.

Nach der gestrigen Coinbase-Ankündigung auf X, dass Kaspa ab dem 20. Februar als Perpetual Futures handelbar sein wird, zog der Kurs sofort an. Kein Zufall. Oft ist ein Future-Listing der erste Schritt, bevor eine Kryptowährung auch auf dem Spotmarkt gelistet wird. Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls: kommt als Nächstes das große Coinbase-Spot-Listing?

Andere große Börsen wie OKX oder Binance könnten durch den Coinbase-Move ebenfalls unter Druck geraten, Kaspa früher als geplant ins Spot-Angebot zu nehmen. Schließlich wollen sie nicht den Anschluss verlieren, wenn das Handelsvolumen an Coinbase geht. Sollte es dazu kommen, könnte das noch mehr frisches Kapital in den Coin spülen.

KAS auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Litecoin (LTC): ETF-Spekulation treibt Kurs +23 Prozent nach oben

Der Litecoin-Kurs ist in der vergangenen Woche um 23,0 Prozent auf aktuell 128,06 US-Dollar angestiegen. Auch die Marktkapitalisierung hat gut angezogen auf 9,73 Milliarden US-Dollar.

Dahinter könnte die wachsende Hoffnung auf einen Litecoin-Spot-ETF stecken. Nachdem die SEC nun mehr und mehr Krypto-ETF-Anträge offiziell anerkennt, steigt auch die Chance auf den eingereichten Litecoin-ETF-Antrag von Grayscale. Die Idee dabei, Litecoin als den “kleinen Bruder von Bitcoin” zu vermarkten, könnte für ein ETF-Listing ebenfalls vorteilhaft sein.

Ein ETF für Litecoin würde es institutionellem Geld deutlich einfacher machen, in den Coin zu investieren – ähnlich wie es bereits bei Bitcoin der Fall ist. Noch ist nichts offiziell entschieden, doch sollte es tatsächlich zu einer Genehmigung kommen, dürfte frisches Kapital nicht weit sein.

LTC auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko