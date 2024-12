In diesem Artikel erfährst du: Wie MicroStrategy mit Bitcoin den SP500 outperformte

Warum Michael Saylor rund 80 Milliarden US-Dollar auf Bitcoin wettet

Wieso er an 13 Millionen US-Dollar pro Coin glaubt

Was seine Wette gefährlich für den Markt macht

439.000 Bitcoin hält Michael Saylor aktuell mit seiner Firma MicroStrategy, zum aktuellen Kurs sind das mehr als 46 Milliarden US-Dollar. Er ist damit der größte institutionelle Eigentümer von Bitcoin in der Welt. Und will in den nächsten drei Jahren noch einmal nachlegen: Weitere 42 Milliarden US-Dollar für Bitcoin, so lautet sein 21/21-Plan. Die Prognose: Bitcoin geht entweder auf null. Oder immer weiter nach oben – unaufhaltsam. Lange wurde er von Krypto-Fans dafür als Visionär gefeiert, als einer der ersten großen Tech-Unternehmer, die den wahren Wert von Bitcoin verstehen. Doch die kritischen Stimmen mehren sich. Die “Bitcoin-Strategie” von MicroStrategy – ein Risiko für den Markt, vielleicht sogar ein “Ponzi-Scheme”?

