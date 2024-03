In diesem Artikel erfährst du: Was kann die Bitcoin ETFs ausbremsen?

Ist Bitcoin zu abhängig von den ETFs?

Wie lange kann die Performance der ETFs so weitergehen?

Die Bitcoin Spot ETFs sind der Heilsbringer, den der Krypto-Space nach über zwei Jahren Durststrecke sehnsüchtig erwartet hat. Die Zuflüsse in die Finanzprodukte von BlackRock, Fidelity und Co. brechen Rekorde und entpuppen sich als wichtigste Kurstreiber in der aktuellen Rallye. Unabhängig von der derzeitigen Marktkorrektur stellt sich die Frage: wie lange können die Bitcoin ETFs dieses Tempo aufrechterhalten? Geht den Finanzprodukten vielleicht sogar die Puste aus? BTC-ECHO hat bei Experten nachgefragt.