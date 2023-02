Der vorsitzende Richter im Strafverfahren um Sam Bankman-Fried (SBF) hat angeordnet, die Namen der Kautionssteller für den Ex-CEO der Kryptobörse FTX zu veröffentlichen. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Andreas Paepcke 200.000 US-Dollar und Larry Kramer eine Summe von 500.000 US-Dollar hinterlegt haben.

Beide Kautionssteller haben an der renommierten Stanford Universität gearbeitet, an der auch Bankman-Frieds Eltern beschäftigt sind. Kramer war Dekan an der Stanford Law School. Paepcke ist als leitender Wissenschaftler und Direktor für Datenanalyse zur Unterstützung der Online-Lehraktivitäten an der Stanford Universität tätig und gilt als enger Freund der Familie.

Elternhaus von SBF als Sicherheit hinterlegt

Paepcke und Kramer sind dabei längst nicht die einzigen, die für die historisch hohe Kautionssumme von 250 Millionen US-Dollar bürgen. Auch das Haus der Eltern des 30-jährigen Angeklagten ist Teil des Besicherungsvermögens. Eben jenes Haus, in dem sich Sam Bankman-Fried laut seiner Kautionsauflagen aufhalten soll: Verlassen darf er die Villa in Palo Alto nur für Gerichtstermine oder ähnlichen Treffen, die in Zusammenhang mit dem Prozess stehen.

Nachdem der ehemalige Chef der Kryptobörse FTX im vergangenen Januar auf nicht schuldig plädiert hatte, wartet er dort auf seinen Hauptprozess. Im Dezember wurden gegen den 30-Jährigen acht Anklagepunkte erhoben. Darunter Überweisungsbetrug und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung.

Kautionszahlung in den USA übliche Praxis

Das Kautionssystem der Vereinigten Staaten unterscheidet sich in einigen Punkten von den Gesetzen in Deutschland. In beiden Fällen gilt: Wird eine Kaution gezahlt, kann der Angeklagte bis zur Hauptverhandlung von einem Haftaufenthalt befreit werden. Im Gegensatz zu Deutschland, wo ein Beschuldigter ohnehin so lange auf freiem Fuß bleibt, bis ein Haftgrund besteht, kommt ein Beschuldigter in den USA sofort in Haft. In Deutschland geschieht das nur bei Anordnung einer Untersuchungshaft. Insofern kommt in den USA eine Kaution deutlich häufiger infrage.

Wie auch in Deutschland soll durch das Hinterlegen einer Kaution sichergestellt werden, dass der Beschuldigte seine Kautionsauflagen einhält und zu den Gerichtsterminen erscheint. Ist dies der Fall, werden die gezahlten Beträge wieder an die Kautionssteller erstattet, unabhängig vom Gerichtsurteil. Die Höhe der Kautionssumme wird dabei vom Gericht bestimmt und darf laut Gesetzestext “nicht unverhältnismäßig” sein. Im Fall von Bankman-Fried befand das Gericht 250 Millionen US-Dollar für angemessen.

