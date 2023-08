Kaum einen anderen Prozess verfolgt der Krypto-Space so intensiv, wie den um FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, in der Szene nur “SBF” genannt. Das Verfahren in den USA gegen ihn startet im Oktober. Nun veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Vorschläge, wie der zuständige Richter Lewis Kaplan die Jury auf den Prozess einschwören soll. Am Ende werden sie über das Schicksal des einstigen Posterboys der Krypto-Szene entscheiden.

Doch wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung wirklich? Und was droht Sam Bankman-Fried, sollte ein Gericht seine Schuld feststellen? BTC-ECHO hat bei Rechtsanwalt Phil Hamacher nachgefragt.

