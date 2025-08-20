App herunterladen
Finanzielle Freiheit So kannst du mit einem Bitcoin in Rente gehen

Viele träumen davon, dank Bitcoin nicht bis 67 arbeiten zu müssen. Doch wie realistisch ist das? Eine konservative Modellrechnung zeigt: Mit weniger als 3 Bitcoin könntest du schon in 10 Jahren die finanzielle Freiheit erreichen.

David Scheider
Bitcoin-Kurs113,996.00 $0.42 %
Ein weißes Sparschwein mit Bitcoin-Token und vier Stapeln von Münzen auf einer hölzernen Oberfläche, die Bitcoin in Rente symbolisiert, mit blauen Lichtern im Hintergrund verschwommen. Das soll das Sparen in Bitcoin symbolisieren, womit man frühzeitig in Rente gehen kann.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wer fleißig in Bitcoin spart, kann mit einer frühzeitigen Rente belohnt werden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Ab welcher BTC-Menge du jährlich 100.000 US-Dollar entnehmen könntest – ohne dein Kapital aufzubrauchen
  • Wieso ein Bitcoin-Kurs von 600.000 US-Dollar bis 2035 konservativ ist
  • Wie viele Bitcoin du brauchst, um finanzielle Freiheit zu erreichen

Finanzielle Freiheit mit Bitcoin – wer träumt nicht davon? Es ist ein Herzenswunsch vieler Anlegerinnen und Anleger. Mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von über 50 Prozent (CAGR) ist das Ziel einer Bitcoin-Rente für viele durchaus realistisch. Doch wie viele Bitcoin braucht man, um von seinen Bitcoin-Ersparnissen in Rente zu gehen? 1, 2, 5 oder doch weniger? Mit diesem Modell kannst du genau ausrechnen, wann du dich zur Ruhe setzen kannst und wie viele Bitcoin du dafür benötigst.

