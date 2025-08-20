In diesem Artikel erfährst du:
- Ab welcher BTC-Menge du jährlich 100.000 US-Dollar entnehmen könntest – ohne dein Kapital aufzubrauchen
- Wieso ein Bitcoin-Kurs von 600.000 US-Dollar bis 2035 konservativ ist
- Wie viele Bitcoin du brauchst, um finanzielle Freiheit zu erreichen
Finanzielle Freiheit mit Bitcoin – wer träumt nicht davon? Es ist ein Herzenswunsch vieler Anlegerinnen und Anleger. Mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von über 50 Prozent (CAGR) ist das Ziel einer Bitcoin-Rente für viele durchaus realistisch. Doch wie viele Bitcoin braucht man, um von seinen Bitcoin-Ersparnissen in Rente zu gehen? 1, 2, 5 oder doch weniger? Mit diesem Modell kannst du genau ausrechnen, wann du dich zur Ruhe setzen kannst und wie viele Bitcoin du dafür benötigst.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden