FIT21 gilt als Hoffnungsträger für ein regulatorisches Krypto-Rahmenwerk in den USA. Was sich hinter dem Gesetz verbirgt und welche Fallstricke es gibt.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Regeln die FIT21 festlegt

Wie Krypto-Assets in der FIT21 behandelt werden

Warum die SEC dennoch Krypto-Assets als Wertpapiere klassifizieren kann

Wie wahrscheinlich ein Inkrafttreten von FIT21 ist

Seit Jahren klagt die Krypto-Branche über fehlende regulatorische Klarheit in den USA. Rechtsstreitigkeiten, Unsicherheit bei den Kunden und operative Einschränkungen sind nur ein paar der negativen Folgen, mit denen sich Unternehmen und Projekte konfrontiert sehen. Nun keimt mit dem “Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act”, kurz FIT21, Hoffnung auf, dass sich die Situation bald entspannen könnte. Der Gesetzesvorschlag soll klären, wie sich die Finanzbehörden SEC und CFTC künftig die Aufsicht aufteilen und wie Kryptowährungen allgemein klassifiziert werden sollen. Doch wie steht es überhaupt um die FIT21? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Regulierung durchgeht, und welche Hürden birgt der Gesetzesvorschlag für Krypto-Projekte? BTC-ECHO hat bei Experten nachgehakt.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden