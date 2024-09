Zinssenkungen in den USA

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark die Zinsen in den USA wahrscheinlich sinken werden

Wie ein Carry-Trade funktioniert

Warum es Anfang August zu einem Börsencrash kam

Wieso eine starke Zinssenkung der Fed zunächst einen Abverkauf auslösen könnte

Um die Wirtschaft zu stützen, verfolgte die US-amerikanische Notenbank während der Corona-Pandemie eine ultralockere Geldpolitik. Das erfreute die Anleger an den Finanzmärkten und bescherte auch dem Kryptomarkt 2020/21 eine bemerkenswerte Hausse. Kriege, Krisen und Inflation führten jedoch in der Folge zu einer historischen Zinswende. Der Leitzins in den USA erreichte zuletzt 5,5 Prozent, den höchsten Stand seit 23 Jahren.

Doch damit dürfte nun Schluss sein. Nachdem die Europäische Zentralbank bereits Zinssenkungen vollführt hat, rechnen Analysten mit entsprechenden Schritten bei der Fed, die bei ihrem letzten Meeting eine Zinswende für den Herbst bereits in Aussicht gestellt hatte. Offen ist allerdings noch, wie hoch die erste Zinssenkung ausfallen wird.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden