Viele Bitcoin-Prognosen haben sich als viel zu optimistisch erwiesen. Warum selbst erfahrene Krypto-Experten mit ihren Kurszielen immer wieder danebenliegen.

Noch vor einem Jahr schienen den bullishen Bitcoin-Prognosen kaum Grenzen gesetzt. Kursziele von 250.000 US-Dollar galten unter vielen Krypto-Experten und Finanzinstituten als durchaus realistisch bis Ende 2025. Das jetzige Erwachen fällt entsprechend ernüchternd aus, denn spätestens seit November haben die Bären die Kontrolle übernommen und die Krypto-Leitwährung hat mehr als 40 Prozent ihres Wertes im Vergleich zum Allzeithoch eingebüßt. Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Und welche Schlüsse sollten Anleger aus den gescheiterten Kurserwartungen ziehen?

Krypto-Influencer sind nicht die einzigen, deren Kursziele fernab der Realität waren

Dass notorisch bullishe Krypto-Analysten wie Tom Lee oder umstrittene Finanzinfluencer wie Robert Kiyosaki mit ihren Bitcoin-Prognosen deutlich über das Ziel hinausschossen, kam für viele Beobachter noch wenig überraschend. Der Fundstrat-Experte und BitMine-Chairman Lee hatte während der Krypto-Korrektur im vergangenen April ein Kursziel von 150.000 US-Dollar bis zum Jahresende ausgegeben, während Bestsellerautor Kiyosaki sogar von 250.000 US-Dollar ausging, getrieben von der Erwartung eines massiven Crashs an den traditionellen Finanzmärkten. Doch auch BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes, dessen makroökonomische Analysen in der Branche hohes Ansehen genießen, lag mit seiner Bitcoin-Prognose klar daneben.

Viele dieser spektakulären Prognosen sind allerdings nicht allein das Ergebnis einer falschen Einschätzung der Marktrealität. Vor allem auf Social Media sorgt die Logik der Aufmerksamkeitsökonomie dafür, dass extreme Kursziele deutlich mehr Resonanz erzeugen als nüchterne Analysen. Wer etwa 200.000 US-Dollar in den Raum stellt, sichert sich Reichweite und mediale Sichtbarkeit.

Davon profitieren nicht nur Influencer, sondern auch Unternehmen aus der Branche. Treasury-Firmen oder Investmentfonds haben ein offensichtliches Interesse an wachsender Nachfrage nach Bitcoin. Gleichzeitig zeigt sich ein weiteres strukturelles Problem, denn der gewählte Zeithorizont ist häufig zu kurz, um belastbare Prognosen überhaupt treffen zu können.

Auswertung der Prognosen von Investmentfirmen für 2025 I Quelle: WU Blockchain

Neben Influencern lagen auch viele seriöse Vermögensverwalter mit ihren im ersten Halbjahr 2025 formulierten Bitcoin-Kurszielen häufig daneben. Bitwise-CIO Matt Hougan hielt sogar noch im Juli an seiner Prognose von 200.000 US-Dollar bis zum Jahresende fest. Schließlich verfolgen große Asset Manager ebenso eigene wirtschaftliche Interessen.

Ambitionierte Kursziele können die Nachfrage nach Krypto-Produkten wie Spot ETFs erhöhen und bringen zusätzliche Aufmerksamkeit sowie höheres Handelsvolumen. Für Anleger ergibt sich daraus die Lehre, solche Prognosen eher als Ausdruck der Marktstimmung zu lesen und nicht als Grundlage für eigene Investmententscheidungen zu nutzen.

Finanzmarktprognosen und ihre Probleme

Preisprognosen scheitern jedoch nicht nur im Krypto-Sektor immer wieder, denn neben den genannten Interessenkonflikten spielen häufig auch psychologische Faktoren eine entscheidende Rolle im Denken von Marktteilnehmern. Besonders verbreitet ist der sogenannte Recency Bias, also die Tendenz, die jüngste Entwicklung einfach in die Zukunft fortzuschreiben. Steigen die Kurse über Monate hinweg kontinuierlich, erscheinen optimistische Szenarien plötzlich plausibel und entsprechend hoch fallen die Kursziele aus.

Dreht die Stimmung hingegen ins Negative, gewinnen schnell besonders pessimistische Szenarien die Oberhand. Nach der Bitcoin-Korrektur unter 70.000 US-Dollar brachte Bloomberg-Analyst Mike McGlone etwa einen Absturz auf 10.000 US-Dollar ins Spiel, was einem Verlust von rund 92 Prozent gegenüber dem Allzeithoch entsprechen würde. Verstärkt wird diese Dynamik durch Herdentrieb und Confirmation Bias, da Analysten und Investoren gezielt nach Informationen suchen, die ihre bestehenden Annahmen stützen.

Dass Prognosen regelmäßig danebenliegen, ist auch von den traditionellen Finanzmärkten seit Langem bekannt. Wer die Glaubwürdigkeit von Kurszielen einschätzen will, sollte daher weniger auf die konkrete Zahl achten als auf die Trefferquote früherer Einschätzungen. In der Praxis zeigt sich häufig, dass Fehlprognosen schnell in Vergessenheit geraten, während einzelne Treffer im Nachhinein besonders betont werden. Auch eine stehengebliebene Uhr zeigt zweimal täglich die richtige Zeit an.

Empfohlenes Video Bitcoin 2030: Die einzige Prognose, die du ernst nehmen solltest

Wie anfällig kurzfristige Prognosen sind, demonstrierte besonders deutlich das Handelsjahr 2008. Zu Jahresbeginn erwarteten zahlreiche Banken für den DAX und den S&P 500 ein solides Börsenjahr, einige Analysten sahen den DAX sogar deutlich über 8.000 Punkten. Nur wenige Monate später löste jedoch die Lehman-Pleite eine globale Finanzkrise aus. Der DAX verlor im Jahresverlauf zeitweise rund die Hälfte seines Wertes, ein Horrorszenario, das wenige Monate zuvor kaum jemand auf dem Radar hatte. Solche “schwarzen Schwäne” machen kurzfristige Vorhersagen gefährlich.

Time statt Timing: Wie Bitcoin-Anleger mit Kursprognosen umgehen sollten

Trotz allem bleiben Kursziele populär, weil sie in einem unsicheren Marktumfeld eine scheinbare Orientierung bieten. Zudem sind sie leicht verständlich, da sie eine klare Geschichte über die Zukunft erzählen. Hilfreicher als eine blinde Orientierung an einzelnen Bitcoin-Prognosen ist jedoch ein kritischer Umgang damit. Wer solche Einschätzungen liest, sollte sie eher als eine Momentaufnahme der aktuellen Marktstimmung verstehen und nicht so sehr als belastbare Grundlage für eigene Investmententscheidungen.

Für die meisten Investoren sind kurzfristige Kursbewegungen ohnehin zweitrangig, entscheidend bleiben die grundlegenden Eigenschaften des Netzwerks. Bitcoin gilt als erster wirklich knapper digitaler Wertspeicher und wird daher häufig mit Gold verglichen. Die maximale Menge von 21 Millionen Coins ist fest im Protokoll verankert und entzieht sich politischer Einflussnahme. Wer in einer Welt stetig entwertender Fiatwährungen von den Vorteilen Bitcoins überzeugt ist, sollte entsprechend einen Anlagehorizont von mehreren Jahren oder sogar Jahrzehnten mitbringen.

Bärenmärkte haben sich in der Vergangenheit oft als günstige Einstiegsphasen erwiesen. In Zeiten, in denen Angst den Markt dominiert und die Schlagzeilen besonders negativ ausfallen, fällt es vielen Anlegern jedoch schwer, ruhig zu bleiben. Anstatt zu versuchen, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu erwischen, setzen erfahrene Bitcoin-Investoren daher auf Geduld und regelmäßige Käufe über Sparpläne. Dahinter steht eine einfache Börsenweisheit: Entscheidend ist nicht das perfekte Timing, sondern die Zeit im Markt. Wer langfristig investiert bleibt und emotionale Entscheidungen vermeidet, erhöht seine Erfolgschancen erheblich.

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel erschien zuerst am 8. März Vor Wiederveröffentlichung wurde er inhaltlich geprüft und gegebenenfalls angepasst.