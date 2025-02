Unter Krypto-Anlegern schneiden CDU, FDP und AfD am besten ab. Was macht die Parteien so beliebt und wo versprechen sie zu viel? Ein Faktencheck.

In diesem Artikel erfährst du: Wie CDU, AfD und FDP bei Krypto-Experten ankommen

Was in den Wahlprogrammen zu Krypto steht

Wo die Parteien in Sachen Krypto zu viel versprechen

Der Bundestagswahlkampf geht in die entscheidende Phase. Wochenlang wurde in Talkshows, den sozialen Netzwerken und im Bundestag über die Zukunft Deutschlands debattiert. Wirtschaft, Migration, Sicherheits- und Außenpolitik, Inflation, Klimaschutz, bezahlbarer Wohnraum – die Liste an Themen war lang. In Sachen Krypto genießen FDP, AfD und die Union die höchsten Zustimmungswerte in der Branche. Aber warum ist das so? Welche Krypto-Forderungen stehen im Wahlprogramm und wie valide sind diese? BTC-ECHO macht den Faktencheck.

Weiter geht`s mit BTC-ECHO Plus+ für erfolgreiche Investments! Zugriff auf alle exklusiven Plus+ Inhalte

Infos & Analysen vom Marktführer

Werbereduziert (Web & App)

Immer am Puls der Krypto-Märkte

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Dein Wissen. Dein Vorsprung. Dein Plus+