Die EU will das Geld der Zukunft gestalten – zentral, digital und für alle zugänglich. Doch der digitale Euro kommt nicht ohne Regeln.

Digitaler Euro: Was du jetzt über die Pläne der EU wissen musst

Die EU will das Geld der Zukunft gestalten – zentral, digital und für alle zugänglich. In einem jüngst veröffentlichen Bericht zeichnen die Politiker einen Entwurf. Doch der digitale Euro soll nicht grenzenlos nutzbar sein: Guthaben werden limitiert, Zahlungen reguliert. Was steckt hinter den Obergrenzen – und wie stark greift Brüssel damit in deinen Zahlungsalltag ein?

