Der Kurs von Ethereum kommt weiter nicht vom Fleck und bewegt sich in den letzten 14 Tagen in einer Handelsspanne von sieben Prozent. Wie schon in der letzten Kursanalyse vom 9. Mai angesprochen, kommt es weiterhin nicht zu einem Abverkauf von gestakten Ethereum Token. Vielmehr stieg die Netto-Staking-Balance seit dem Shanghai-Upgrade um bemerkenswerte 1,92 Millionen Ether an. Bisher wirkte sich die Verknappung der Umlaufmenge jedoch nicht nachhaltig positiv auf den Kurs von Ethereum (ETH) aus. Vielmehr konsolidierte der Ether-Kurs ausgehend vom Wochenhoch bei 1.877 US-Dollar in den letzten 3 Handelstagen um gut fünf Prozentpunkte bis in den Bereich um 1.800 US-Dollar. Somit konnte der erste relevante Widerstandsbereich bei 1.911 US-Dollar vorerst nicht zurückerobert werden. Erneut handelt Ethereum unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (EMA50) (orange). Ein Hauptgrund ist in der deutlichen Kurserholung des US-Dollarindex DXY zu sehen. Der US-Dollar stieg in den letzten 2 Handelswochen um 3 Prozent gen Norden.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 1.813 USD, 1.885/1.911 USD, 1.944 USD, 2.013 USD, 2.072/2.150 USD, 2.305/2.458 USD, 2.694/2.815 USD

Die Kursschwäche der vergangenen Handelstage sorgte in den letzten Handelsstunden für einen Rückfall bis in die rote Supportzone zwischen 1.791 US-Dollar und 1.764 US-Dollar. Solange dieser Bereich auf Tagesschlussbasis verteidigt wird, haben die Bullen noch die Chance, das Zepter kurzfristig wieder zu übernehmen. Ein Sprung zurück über den EMA50 in Richtung der grünen Resistzone wäre jedoch zwingend erforderlich, um die Marke von 1.911 US-Dollar per Tagesschlusskurs zu durchstoßen. Überwindet Ethereum diesen Bereich, und durchbrechen in der Folge auch den Supertrend bei 1.944 US-Dollar, rückt das Monatshoch bei 2.013 US-Dollar wieder in den Fokus. Hier dürfte es abermals schwer werden für das Käuferlager.

Erst wenn Ethereum diesen starken Resist nachhaltig überwinden kann, ist ein Retest der blauen Widerstandszone einzuplanen. Zwischen 2.072 US-Dollar und dem Jahreshoch bei 2.150 US-Dollar entscheidet sich, ob die Käuferseite den bullishen Trend der ersten vier Handelsmonate wieder aufnehmen kann. Gelingt ein Ausbruch über diesen starken Widerstandsbereich Kursniveaus und das Hoch vom 24. Januar 2022 bei 2.162 US-Dollar wird ebenfalls pulverisiert, aktiviert sich frisches Aufwärtspotenzial in Richtung der mittelfristigen Zielzone zwischen 2.305 US-Dollar und 2.458 US-Dollar.

Die hier befindliche Abrisskante des anschließenden Abverkaufs aus dem Mai 2022 fungiert als mittelfristiges Kursziel für Ethereum. Erst wenn sich der Ether-Kurs nachhaltig oberhalb dieser Zone stabilisiert, rückt das maximale Kursziel für Ethereum bei 2.694 US-Dollar in den Fokus. Neben der wichtigen alten Supportmarke aus dem Mai des Vorjahres verläuft hier das Golden Pocket der kompletten Kursbewegung ausgehend vom Allzeithoch.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1.791/1764 USD, 1.715 USD, 1.687/1.663 USD, 1.588 US-Dollar, 1.501/1.474 USD, 1.416/1.371 USD

Die Bären konnten zuletzt zwar jegliche Anstiegsversuche des Käuferlagers parieren, starker Verkaufsdruck kam zuletzt jedoch ebenfalls nicht auf. Erst ein Tagesschlusskurs unter der 1.764 US-Dollar dürfte Ethereum in Richtung gelbe Unterstützungszone zwischen 1.715 US-Dollar und 1.663 US-Dollar korrigieren lassen.

In diesem Bereich findet sich ein ganzes Bündel an Unterstützungen. Neben dem Golden Pocket der letzten Anstiegsbewegung sowie der EMA200 (blau) verläuft hier nun auch die übergeordnete grüne Aufwärtstrendlinie. Zudem wirkte diese Supportzone im März als Dreh- und Angelpunkt. Auch charttechnischer Sicht findet sich hier weiterhin das optimale Korrekturziel.

Es dürfte schwer werden für die Verkäuferseite diese Zone unmittelbar zu durchschlagen. Ein Rückfall darunter hätte dementsprechend bearishe Implikationen für das Chartbild von Ethereum. Eine deutliche Abwärtskorrektur wäre zu erwarten, die den Ether-Kurs über Zwischenstationen bei 1.588 US-Dollar und 1.501 US-Dollar mittelfristig bis an das Verkaufstief vom 10. März zwischen 1.416 US-Dollar und 1.317 US-Dollar führen könnte.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI konnte zuletzt nicht aus der neutralen Zone gen Norden ausbrechen – ein deutliches Signal der Schwäche. Vielmehr droht er zeitnah wieder ein neues Verkaufssignal auszubilden. Der MACD-Indikator tendierte zuletzt richtungslos seitwärts unterhalb der 0-Linie, eine erneute Kursschwäche würde hier ein Verkaufssignal im Tageschart generieren.

Beide Indikatoren tendieren auch auf Wochenbasis zunehmend gen Süden. Der RSI oszilliert seit drei Wochen um die Oberkante der neutralen Zone bei 55. Noch besteht hier die Chance für ein frisches übergeordnetes Kaufsignal, sollten Ethereum zurück in Richtung 2.000 US-Dollar ansteigen. Bei MACD droht sich ebenfalls ein Top auszubilden. Solange die orange Signallinie jedoch nicht von oben durchkreuzt wird, besteht für die Bullen noch Hoffnung auf eine Umkehr gen Norden und der Aufrechterhaltung des Kaufsignals.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,93 Euro.