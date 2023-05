Trotz aller Sorgen führte das Shanghai-Upgrade nicht zu den erwarteten Abverkäufen gestakter Ethereum Token. Vielmehr stieg die Netto-Staking-Balance seitdem sogar um 56.000 Ether an. Der Kurs von Ethereum (ETH) konsolidierte in den letzten 4 Handelstagen dennoch um gut acht Prozentpunkte auf aktuell knapp 1.850 US-Dollar. Abermals konnte der Ether-Kurs den Widerstand bei 2.013 US-Dollar nicht zurückerobern und rutschte in der Folge unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (EMA50) (orange) ab. Neben einer Korrektur des US-Aktienindex S&P500 sorgte vor allem die Erholung des US-Dollarindex für Gegenwind am Kryptomarkt.

Auch der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) korrigierte zum Wochenauftakt zurück an den Supportbereich bei 27.300 US-Dollar. Infolgedessen gab der Kurs von Ethereum ebenfalls nach, bis an den Support bei 1.813 US-Dollar. Erst wenn der Ether-Kurs sodann auch die Unterkante der roten Unterstützungszone bei 1.764 US-Dollar per Tagesschlusskurs unterbietet, wäre mit einer Korrekturausweitung in Richtung des Ausbruchslevels bei 1.715 US-Dollar zu planen. Die Käuferseite müsste ihrerseits jedoch versuchen, den Resist bei 1.911 US-Dollar dynamisch zurückzuerobern, um einen weiteren Anstiegsversuch in Richtung des Vorwochenhochs zu initiieren. Eine Vorentscheidung könnten die bevorstehenden US-Inflationsdaten in den kommenden zwei Handelstagen geben. Eine zusätzliche Gefahr eines Abverkaufs droht aktuell von massiven Zuflüssen auf verschiedene Krypto-Exchanges. Laut Whale Alert wurden in den letzten 24 Handelsstunden rund 60.000 Ether-Coins an Binance und Coinbase gesendet.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 1.885/1.911 USD, 2.013 USD, 2.072 USD, 2.147/2.162 USD, 2.305/2.458 USD, 2.694/2.815 USD

Die Kursschwäche der vergangenen Handelstage hat erste Kratzer in den Bullenhörnern hinterlassen. Erst ein Sprung zurück über den EMA50 in Richtung der grünen Resistzone wäre ein erstes Lebenszeichen der Bullen. Überwindet Ethereum sodann auch die Oberkante bei 1.911 US-Dollar, dürften die Bullen erneut versuchen, die Marke von 2.013 US-Dollar anzuvisieren. Hier dürfte es abermals schwer werden für das Käuferlager. Ein erneuter Abpraller ist nicht unwahrscheinlich.

Erst wenn Ethereum die wichtige Chartmarke bei 2.013 US-Dollar wieder überwinden kann, ist ein Retest des gebrochenen Supports bei 2.072 US-Dollar einzuplanen. An diesem Make-or-Break-Level kommt es zu einer Vorentscheidung. Hier findet sich neben dem horizontalen Widerstandslevel auch der Supertrend im Tageschart. Sollte eine Rückeroberung dieses Kursniveaus gelingen, könnten die Bullen das Jahreshoch bei 2.146 US-Dollar erneut in den Fokus nehmen.

Sodann muss jedoch zudem auch das markante Verlaufstief vom 24. Januar 2022 bei 2.162 US-Dollar durchbrochen werden, um weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der mittelfristigen Zielzone zwischen 2.305 US-Dollar und 2.458 US-Dollar zu generieren. Hier verläuft die Abrisskante des anschließenden Abverkaufs aus dem Mai 2022. In diesem Bereich sind erneute Gewinnmitnahmen einzuplanen.

Das maximale übergeordnete Kursziel für Ethereum lautet weiterhin 2.694 US-Dollar. Neben der wichtigen alten Supportmarke aus dem Mai des Vorjahres verläuft hier das Golden Pocket der kompletten Kursbewegung ausgehend vom Allzeithoch.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1.813 USD, 1.791/1764 USD, 1.715 USD, 1.687/1.663 USD, 1.588 US-Dollar, 1.501/1.474 USD, 1.416/1.371 USD

Die Bären gewinnen zunehmend an Kraft und verhinderten in der Vorwoche erneut einen Ausbruch über den starken Widerstand bei 2.013 US-Dollar. Bislang schaffte es die Verkäuferseite jedoch nicht, die wichtige Supportmarke bei 1.813 US-Dollar zu durchbrechen.

Gelingt eine Deckelung des Ether-Kurses unter dem EMA50, ist jedoch jederzeit mit einem neuen Abverkaufsversuch zu rechnen. Sodann würde der Bereich um die Vormonatstiefs zwischen 1.791 US-Dollar und 1.764 US-Dollar in den Blick kommen. Hier ist eine Richtungsentscheidung zu erwarten.

Rutscht Ethereum Tagesschlussbasis unter diese Supportzone ab, ist eine Korrekturausweitung in die gelbe Unterstützungszone zwischen 1.715 US-Dollar und 1.663 US-Dollar wahrscheinlich.

Hier finden sich mehrere starke Unterstützungen. Allen voran das Golden Pocket der letzten Anstiegsbewegung sowie der EMA200 (blau) im Tageschart. Zudem fungierte dieser Bereich im März das Sprungbrett für den Anstieg bis an das bisherige Jahreshoch. Diese Zone stellt aus charttechnischer Sicht kurzfristig das optimale Korrekturziel dar. Sollte dieser Unterstützungsbereich wider Erwarten aufgegeben werden, trübt sich das Chartbild deutlich ein. Folgeabgaben bis in den grauen Supportbereich bei 1.588 US-Dollar dürften folgen. Mittelfristig wäre sodann auch ein Rückfall bis an die 1.501 US-Dollar und darunter vorstellbar.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI rutschte durch die Korrektur in den letzten Tagen erneut an die Unterkante der neutralen Zone ab. Sollte die Marke von 45 unterschritten werden, aktiviert sich ein frisches Verkaufssignal auf Tagesbasis. Der MACD-Indikator weist bereits ein frisches Short-Signal auf, welches sich bei einem Rückfall unter die 0-Linie verstärken würde.

Zwar weisen beide Indikatoren auf Wochenbasis unverändert Kaufsignale auf, jedoch tendieren der RSI und der MACD zunehmend gen Süden. Der RSI könnte bei einem schwachen Wochenschluss am Sonntag zurück in die neutrale Zone rutschen, was die bearishe Tendenz noch verstärken würde.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,91 Euro.