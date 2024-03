Ethereum-Investoren aufgepasst: Alles, was ihr jetzt über die größte ETH-Netzwerkumstellung seit dem Merge wissen müsst.

Dencun Upgrade kommt am Mittwoch

In diesem Artikel erfährst du: Was hinter dem Dencun-Upgrade steckt

Warum das Upgrade so wichtig für Ethereum ist

Welche Token vom Dencun-Upgrade profitieren werden

Das Ethereum-Netzwerk steht kurz vor der Implementierung seines größten Upgrades seit der Umstellung auf Proof of Stake (PoS). Das sogenannte Dencun-Upgrade, welches mehrere große Netzwerkveränderungen mit sich bringt, wurde kürzlich erfolgreich auf dem ETH-Sepolia-Testnetzwerk implementiert. Dieser Meilenstein ebnet den Weg für den Start des Upgrades auf der ETH Mainchain am kommenden Mittwoch. Welche Auswirkungen das Upgrade hat und was Ethereum-Investoren jetzt wissen sollten, haben wir uns im Folgenden für euch angeschaut.