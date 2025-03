In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die Aufgabe der Abrisskante bei 2.118 US-Dollar zu einem Abverkauf führte

Warum anhaltenden Verkaufsdruck am US-Aktienmarkt die Kryptoanleger weiter in Atem halten dürften

Wieso die bullishe Divergenz im Tageschart ein erster Hoffungsschimmer für Anleger sein könnte

Welche Marken die Bullen nun zwingend zurückerobern müssen um eine Erholungsrallye zu initiieren

Ethereum (ETH) zeigt sich trotz einer leichten Erholung in den letzten 24 Stunden charttechnisch weiter angeschlagen. Die Aufgabe des Kreuzsupports aus horizontalem Level und übergeordneter Aufwärtstrendlinie bei 2.228 US-Dollar sorgte für eine bearishe Trendbeschleunigung, welche den Kurs im Tief bis in den Supportbereich um 1.750 US-Dollar abrutschen ließ. Der Rücksetzer auf den tiefsten Wert seit Oktober 2023 erfolgte im Gleichschritt mit dem Abverkauf bei Bitcoin (BTC), der ebenfalls auf ein 4-Monatstief korrigierte. Die anhaltende Korrektur im US-Technologiesektor dürfte maßgeblich für den anhaltenden Abgabedruck am Kryptomarkt gesorgt haben. Welche Kursmarken in den kommenden Wochen entscheidend für Investoren sein werden, thematisiert die neueste Kursanalyse.

