Der Kurs von Dogecoin (DOGE) zeigt sich in den letzten Wochen von seiner bullishen Seite und kann sich seit Monatsbeginn um 45 Prozent erholen. Welche Kursmarken werden jetzt relevant? Alle Infos in der Kursanalyse.

In diesem Artikel erfährst du: Wieso Dogecoin (DOGE) die Bodenbildung abgeschlossen haben dürfte.

Warum der jüngste Erholungsbewegung eine Kursrallye initieren könnte

Welche Chartlevels nun relevant werden dürften

Der größte Memecoin Dogecoin (DOGE) konnte zuletzt nicht mit der starken Performance anderer Memecoin-Projekte mithalten. Ausgehend vom Jahreshoch am 28. März korrigierte der DOGE-Kurs um 60 Prozentpunkte auf 0,091 US-Dollar, bevor die Bullen in Folge einer marktweiten Gegenbewegung am 5. Juli das Ruder wieder übernehmen konnten. In den letzten sieben Handelstagen gelang es der Käuferseite immerhin, den Kreuzwiderstand aus EMA50 und EMA200 bei 0,128 US-Dollar zurückzuerobern.

Im Zuge der Kursstärke in den letzten Tage, müssen die Anleger nun alles daran setzen die Marke von 0,144 US-Dollar zu durchstoßen, um weiteres Kurspotential in Richtung der Hochs aus dem Mai im Bereich des Golden Pockets bei 0,170 US-Dollar zu generieren. Ein erneuter Rückfall unter den Kreuzsupport bei 0,128 US-Dollar könnte hingegen zu einem Retest der horizontalen Unterstützung bei 0,113 US-Dollar führen. Welche Chartmarken ansonsten in den kommenden Wochen und Monaten noch relevant werden dürften, zeigt diese Kursanalyse auf.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Du willst Dogecoin (DOGE) kaufen? Wir zeigen dir in unserem Leitfaden, wie und wo du einfach und seriös echte Dogecoin (DOGE) kaufen kannst. Dogecoin kaufen