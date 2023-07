Dies ist ein BTC-ECHO Plus+ Artikel. Plus+ Inhalte sind nur für Plus+ Mitglieder komplett sichtbar. Solltest du bereits ein Magazin-Abo haben, dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und sichere dir sofortigen Zugriff!

Der Kurs von Dogecoin (DOGE) kann sich in den letzten Tagen oberhalb des gleitenden Durchschnitts EMA50 (orange) stabilisieren und damit eine erste wichtige Hürde überwinden. Ein Grund dafür könnte Elon Musks Twitterprofil-Aktualisierung sein. Infolgedessen legte der DOGE-Kurs um 10 Prozentpunkte im Wert zu. Am heutigen Dienstag, den 25. Juli, versucht Dogecoin den EMA200 (blau) zurückzuerobern und greift in den letzten Handelsstunden den Kreuzsupport aus übergeordneter Abwärtstrendlinie und horizontalem Resist bei 0,078 US-Dollar an. Gelingt ein Ausbruch über diese wichtige Widerstandsmarke, hellt sich das Chartbild weiter auf. Kurzfristig könnte der DOGE-Kurs sodann in Richtung 0,083 US-Dollar ansteigen. Anleger sollten nach dem bearishen Kursrücksetzer von Bitcoin zu Wochenanfang auch dessen relevante Supportmarken im Blick behalten. Denn eine Korrekturausweitung der Krypto-Leitwährung könnte auch die Erholungsrallye bei Dogecoin ausbremsen. Schlägt der Ausbruchsversuch fehl und Dogecoin dreht gen Süden ab, ist rein Retest des Kreuzsupports aus EMA50 und horizontaler Unterstützung bei 0,069 US-Dollar ins Auge zu fassen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares DOGE/USDT auf Binance

Dogecoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Wochen

Bullishe Kursziele: 0,078 USD, 0,083 USD, 0,092/0,096 USD, 0,104/0,108 USD, 0,137/0,144 USD, 0,158 USD, 0,171/0,180 USD

