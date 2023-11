Nach Sam Bankman-Fried (SBF) könnte mit Do Kwon der zweite Antiheld des letzten Bitcoin-Bärenmarktes verurteilt werden. Die SEC will ein Schnellverfahren erwirken.

Im Verfahren gegen Terraform Labs und seinen Gründer Do Kwon könnte es zu einem Schnellurteil kommen. Die SEC, die in dem Verfahren als Klägerin auftritt, sieht es als erwiesen an, dass Terraform Labs und Do Kwon als dessen Geschäftsführer sich des Betrugs schuldig gemacht haben. Die Evidenz sei “klar, unbestritten und überwältigend”, so die Behörde in ihrem Antrag. Daher möchte man die Verurteilung mittels Schnellverfahren erwirken – ein Prozess wäre damit hinfällig.

Die Chancen, dass Do Kwon tatsächlich unbürokratisch verurteilt wird, steigen damit abermals. Schließlich drängt auch Do Kwons Anwalt auf ein Schnellverfahren. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass dieser anstatt einer Verurteilung einen Freispruch erwirken will. Es sei nicht erwiesen, dass Do Kwon unregistrierte Wertpapiere verkauft habe, so die Verteidigung.

Hat Do Kwon die Terra-Blockchain manipuliert?

Bereits im Februar reichte die SEC Klage gegen Terraform Labs und Do Kwon ein. Die Behörde wirft dem Unternehmer vor, Blockchain-Aktivitäten auf der Terra Chain gefälscht sowie nicht registrierte Wertpapiere verkauft zu haben. Gemeint sind die Token LUNA und MIR. “Als dieser Betrug aufflog, verloren die Anleger in Terraforms Krypto-Wertpapieren fast alles”, schreibt die SEC in der Klageschrift. Anlegerinnen und Anleger verloren bis zu 45 Milliarden US-Dollar.

Derzeit sitzt Do Kwon in Montenegro in Haft. Der Südkoreaner war wegen Dokumentenfälschung festgenommen worden, nachdem er das Land mit einem gefälschten Pass verlassen wollte.

Der Untergang von Terra Luna im Mai 2022 gilt neben dem FTX-Skandal als prägendes Ereignis des letzten Bären-Zyklus. Aufgrund des rapiden Kursverfalls von Bitcoin und Co. konnte die Stabilität des USD-Stablecoins TerraUSD (TUSD) nicht mehr gewährleistet werden. Der Token verlor binnen Stunden massiv an Wert und brach schlussendlich ein. Am Ende waren Milliarden vernichtet, das Terra-Ökosystem Geschichte und Do Kwon auf der Flucht.

Noch ist unklar, ob Montenegro Do Kwon im Falle eines Schuldspruchs an die USA ausliefern wird.