Der digitale Euro nimmt immer konkretere Formen an. Zwar untersucht die Europäische Zentralbank (EZB) offiziell noch bis Oktober den Nutzen und die Umsetzung des Projekts. Dass die CBDC kommt, gilt unter Branchenexperten allerdings bereits als sicher. Die EU-Kommission machte schon Ende letzten Monats Vorschläge, wie das rechtliche Fundament für den digitalen Euro aussehen könnte. Obwohl das Dokument verschiedene Bedenken der Öffentlichkeit ausräumt, bleiben Kritiker skeptisch.

“Die Welt ist im Wandel”, so kommentierten Fabio Panetta (EZB) und Valdis Dombrovskis (EU-Kommission) Ende Juni den Gesetzesentwurf. In 42 Paragrafen machte die Kommission den Auftakt für einen rechtlichen Rahmen des digitalen Euro, von der Ausgabe, der Kontrolle bis hin zum Datenschutz. Nun haben die Mitgliedsstaaten bis zum 11. August Zeit, Feedback zu geben. Die Deadline für die EU-Kommission endet am 7. September.

Podcast

Digitaler Euro: Anonymer als gedacht?

Ein wesentlicher Kritikpunkt an der CBDC kreist um den Punkt Privatsphäre. Negativbeispiele wie China schrecken Bürger von der Idee einer supranationalen digitalen europäischen Währung ab. In einer Umfrage der EZB vom April 2021 machten 43 Prozent der Befragten Privatsphäre zum obersten Gebot beim digitalen Euro und erhielten die Unterstützung von Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Die Kommission geht in ihrem Entwurf auf diese Bedenken ein. Der digitale Euro solle neben einer Online- auch eine Offline-Funktion bekommen. Bis zu einer bestimmten Schwelle könnten Bürger dann Zahlungen tätigen, ohne dass die EZB personenbezogene Daten erhebt. Lediglich Daten wie der Transaktionswert würden weitergeleitet. Und auch bei Online-Zahlungen solle die Zentralbank nur das Nötigste an Informationen erheben.

Zudem dürfe der digitale Euro nicht als “programmierbares Geld” verstanden werden. Die EZB solle keinen Einfluss darauf haben, für welche Zwecke die CBDC verwendet wird, schreibt die Kommission. Allerdings schließt das keine programmierbaren Zahlungen aus, die durch die Erfüllung verschiedener Bedingungen, ähnlich wie bei Smart Contracts, automatisch abgewickelt werden können.

Letzteres begrüßt auch Benedikt Faupel vom Digitalverband Bitkom. Gegenüber BTC-ECHO sagt er, es sei ein “richtiger und wichtiger” Schritt. Und weiter: “Allerdings muss diese Idee konsequent weiterverfolgt werden, um wirkliche Interoperabilität zu gewährleisten.” Eine Möglichkeit könnte die Blockchain-Technologie bieten. Die wird in dem Entwurf allerdings bisher nicht erwähnt.

Wo ist der Nutzen für den Endverbraucher?

Die Frage nach dem Nutzen für den Endverbraucher bleibt derweil ungeklärt. Zwar könnten die Privatsphäre-Funktionen Bürgern Anreize bieten, die CBDC zu verwenden. Dennoch ist die Konkurrenz mit Zahlungslösungen von Google, Apple, Paypal und Co. groß. FDP-Bundestagsabgeordneter Frank Schäffler äußerte gegenüber BTC-ECHO Kritik: “Die EZB hat noch nicht ausreichend dargelegt, wo der Nutzen eines digitalen Euro für die Bürger in Europa liegen soll. Bisher funktioniert der Zahlungsverkehr gut. Dafür gibt es ausreichend private Anbieter.” Die Einführung der CBDC gleiche einer “Operation am offenen Herzen”, so der Politiker.

Allgemein sind bei dem Projekt viele Fragen offen. Experten sehen den Abschluss der Beratungen erst nach den Europawahlen im kommenden Jahr. Die EU-Kommission plant die Einführung der CBDC bereits 2026. Ob der Zeitplan jedoch eingehalten werden kann, bleibt fraglich.