Welche Daten sollte man sich anschauen, wenn man den Krypto-Markt besser verstehen will? Ein Überblick.

Insbesondere in turbulenten Zeiten kann man sich mithilfe von grundlegenden Daten zu Bitcoin, DeFi und Co. einen Eindruck über die Lage am Krypto-Markt verschaffen. Doch welche Indikatoren sind wichtig und wie liest man sie?

Klares Machtgefälle bei dezentralen Börsen

Gemessen an Marktanteilen herrscht unter dezentralen Krypto-Börsen eine klare Hierarchie. Mit 57 Prozent dominiert Uniswap den DEX-Markt. Curve verteidigt Platz zwei mit 23 Prozent. Mit weitem Abstand zu Uniswap belegt Namensvetter SushiSwap mit rund sieben Prozent Marktanteilen den dritten Rang.

DAO-Vermögen steigt leicht

Das gesamte von DAOs verwaltete Vermögen (Total Treasury) ist im Vergleich zum Vormonat um 550 Millionen US-Dollar auf 12,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. Seit Erhebung Mitte 2020 wurden über 100.000 Beschlüsse von DAOs umgesetzt.

Burn Ether, burn

Die Basisgebühren für Ethereum-Transaktionen werden seit einem Protokoll-Upgrade im August 2021 vernichtet. Werden mehr Ether durch diesen Mechanismus aus der Umlaufmenge entfernt, als neue geschaffen, flacht die Ether-Inflationskurve ab – das Angebot wird verknappt. Seit dem Konsensumstieg auf Proof of Stake wurden bereits über 64.000 ETH für immer vernichtet.

