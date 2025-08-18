In diesem Artikel erfährst du:
- Was Altcoin-Mining vom Bitcoin-Mining unterscheidet
- Warum das Risiko bei Altcoin-Mining höher ausfällt
- Was die Hashrate mit der Sicherheit der Blockchain zu tun hat
- Welche Erfahrungen ein Mining-Experte gesammelt hat
Mining ist vor allem im Zusammenhang mit Bitcoin bekannt, der ältesten und wertvollsten Kryptowährung der Welt. Dort ist es ein fester Bestandteil des Ökosystems und sorgt unter anderem für die Erzeugung neuer Coins sowie die Absicherung des Netzwerks. Weniger bekannt ist, dass es auch Altcoins gibt, die auf dem Proof-of-Work-System basieren und somit ebenfalls gemined werden können. Für Krypto-Investoren bietet sich dadurch eine neue Renditechance. Dennoch lauern beim Mining von Altcoins zugleich besondere Risiken, die in manchen Fällen deutlich größer sind als beim Bitcoin-Mining.
